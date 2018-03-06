"Космокурс" сдаст аванпроект космического корабля на экспертизу в Роскосмос к лету
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ООО "КосмоКурс".
Источник: community.sk.ru
В рамках аванпроекта прорабатывались технические детали
МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российская компания "Космокурс", разрабатывающая многоразовый корабль для суборбитальных полетов, сдаст аванпроект аппарата на экспертизу в Роскосмос в апреле - мае. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор компании Павел Пушкин.
"Аванпроект будет сдан в Роскосмос к лету этого года, в апреле - мае. Там он действительно должен пройти экспертизу", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Пушкин отметил, что в рамках аванпроекта компанией были глубоко проработаны различные технические нюансы. "На данный момент мы уже активно занимаемся вопросами подготовки производства и экспериментальной базы. Первые агрегаты уже сейчас находятся в изготовлении для проведения испытаний", - добавил он.
Собеседник агентства уточнил, что стартовая масса ракеты составит до 80 тонн, масса корабля с людьми - 7 тонн.
Основными компонентами топлива для ракеты будут кислород и спирт, сопутствующий компонент - азот. "Космокурс" рассматривает возможность реактивной посадки капсулы корабля за счет своих двигателей. "Сейчас специалисты сравнивают эти системы и решают, какая лучше. Мы консультировались с Роскосмосом по этому поводу, они готовы рассмотреть вариант реактивной посадки", - отметил Пушкин.
По его словам, для отработки двигателей ракеты, которая отправит корабль с туристами в суборбитальный полет, специалисты "Космокурса" уже начали создавать стенды в Москве и Подмосковье. По системе управления компания сотрудничает с НПО автоматики (Екатеринбург), сделан аванпроект системы.
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06.03.2018
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