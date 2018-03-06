Компания "КосмоКурс": проект по организации турполета в космос стоит $200 млн



Павел Пушкин.

Источник: © Павел Пушкин/facebook.com Павел Пушкин.Источник: © Павел Пушкин/facebook.com

Частная космонавтика в последние годы все активнее развивается в мире. Наиболее известным частным инвестором в освоение космического пространства является компания Илона Маска Space X, чей проект Falcon перешагнул границы венчурного стартапа и приближается к стадии промышленного запуска носителей в космос. В России, где освоение космоса было традиционно монополией государства, частная космонавтика также имеет шансы на развитие, в стране уже реализуется несколько проектов в этой сфере, и каждый из них надеется бросить вызов Маску. Акционеры российского авиаперевозчика S7 в 2016 году стали владельцами проекта Sea Launch, платформы для морского старта ракетных носителей в космос. Российская частная космическая компания "КосмоКурс", созданная в 2014 году, разрабатывает многоразовый корабль, чтобы возить на орбиту туристов. Несмотря на многочисленные проблемы, руководство компании настроено оптимистично, хотя и не стало делиться с ТАСС информацией о том, как оно планирует решить массу сложнейших инженерных, финансовых, кадровых и других проблем.

О деталях проекта, о том, как он развивается сейчас, а также о перспективах развития частных компаний в космической отрасли рассказал в интервью ТАСС генеральный директор "КосмоКурса" Павел Пушкин.

— Роскосмос в декабре сообщил, что ожидает в начале этого года от вас эскизный проект. Госкорпорация должна провести экспертизу этого проекта и принять решения. Также Роскосмос говорит о своей готовности технически обеспечить эту программу. Когда планируется передать эскизный проект в госкорпорацию?

— Не знаю, почему они говорят об эскизном проекте, когда мы говорим об аванпроекте. Аванпроект будет сдан в Роскосмос к лету этого года, в апреле-мае. Там он действительно должен пройти экспертизу. Наш проект предполагает, что корабль с шестью туристами будет запущен в космос по суборбитальной траектории, то есть без оборота вокруг Земли. Полет займет около 15 минут, из них примерно пять пройдут в невесомости.

— Сколько, по вашей оценке, может стоить такая программа — от НИР и ОКР до создания опытного и серийного образца?

— От начала проекта до первого туристического полета, по моим оценкам, — $150–200 млн. Бюджета такого у нас пока нет. На данный момент в "КосмоКурс" вложено несколько десятков миллионов рублей. Пока нам этих денег достаточно, чтобы развиваться дальше.

— А какой сейчас у вас штат и зарплаты?

— У нас 50 рабочих мест, но пока в штате только 30 человек. Я очень долго их набирал и отбираю. Возраст сотрудников — от 20 до 60 лет. Молодой специалист с высшим образованием получает у нас 55 тыс. руб. на руки, более компетентные сотрудники — больше.

К 2030 году планируем выйти на уровень 115 пусков в год, то есть по два пуска в неделю

— Есть ли приблизительные оценки, когда может состояться первый полет опытного образца ракеты и суборбитального корабля, если все пойдет как планируется? И когда планируется первый туристический полет корабля "КосмоКурса"?

— Первый полет опытного образца должен состояться в 2023 году, первый с туристами — в 2025 году.

— И когда, по прогнозам "КосмоКурса", эта программа может стать рентабельной?

— Примерно в течение семи-десяти лет от начала первых туристических полетов.

— Найдется ли нужное число космических туристов, чтобы программа окупилась и начала приносить прибыль?

— Есть различные расчеты и исследования, которые показывают, что спрос на это будет. Мы рассчитываем на 700 человек в год: в нашем корабле будет шесть мест для туристов, мы планируем на пятый год эксплуатации, то есть к 2030 году, выйти на уровень 115 пусков в год, то есть по два пуска в неделю.

Западные компании уже подтверждают, что они могут выйти на уровень 1400 туристов в год. Есть отчеты, которые показывают, что полно людей с таким капиталом. Даже в одной Москве достаточно людей, которые могут купить билеты на полет в космос и даже окупить всю программу.

— Как вы планируете получать прибыль до этого времени? Или до 2025 года пока будут только вложения?

— Прибыль получить до этого времени не выйдет, только вложения.

— В какие сроки может быть создано "железо" для этой программы — ракета, суборбитальный аппарат?

— Первые изделия, которые будут автономно испытываться, — ракета и капсула, это начало 2022 года. В 2021 году должно быть сделано "железо", в 2022 году уже должны идти испытания.

— Но у "КосмоКурса" есть только аванпроект, пока еще не утвержденный. При этом компания хочет уже через три года начать испытания ракеты. Как это возможно?

— Аванпроект — это достаточно глубоко проработанные технические вопросы. На данный момент мы уже активно занимаемся вопросами подготовки производства и экспериментальной базы. Первые агрегаты уже сейчас находятся в изготовлении для проведения испытаний.

— Где будете испытывать двигатели?

— Сейчас только начали сами создавать стенд для отработки двигателей с нуля в Москве и Подмосковье.

— Какое предприятие может заняться производством ракеты?

— Предприятий в России таких несколько, но они все загружены своими вопросами. Поэтому мы еще рассматриваем предприятие инвестора. Мы сейчас идем на машиностроительное предприятие, которое обладает высокой культурой производства. Предприятие я пока назвать не могу, это не публичная информация.

Технологии мы берем те, которые апробированы в космической отрасли. И самое интересное, что эти технологии не уникальные — они используются повсеместно. Просто на этом предприятии будут учиться проводить стопроцентный контроль, а специалисты из космической отрасли у нас для обучения персонала предприятия производству ракетно-космической техники имеются.

— Какие главные технологические особенности ракеты и аппарата? Какими тактико-техническими характеристиками они будут обладать?

— Из очевидных особенностей — это полная многоразовость. Изделия должны быть рассчитаны на десять полетов, то есть каждые десять полетов будет новая ракета и новый корабль. Таким образом, в год при 115 пусках будем изготавливать 10–12 носителей и кораблей. Старые будут утилизироваться. Стартовая масса нашей ракеты — до 80 тонн, масса корабля с людьми — 7 тонн.

Основными компонентами топлива для ракеты будут кислород и спирт

Основными компонентами топлива для ракеты будут кислород и спирт, сопутствующий компонент — азот, то есть экологически чистые и полностью безопасные компоненты.

Еще мы рассматриваем вариант вместо парашютно-реактивной классической посадки чисто реактивную посадку капсулы за счет своих двигателей. Сейчас специалисты сравнивают эти системы и решают, какая лучше. Мы консультировались с Роскосмосом по этому поводу, они готовы рассмотреть вариант реактивной посадки.

— Планируется ли участие других предприятий в проекте, кроме изготовителя ракеты и аппарата? Ведь нужна еще система управления и т.д.

— По системе управления мы сотрудничаем с НПО автоматики (Екатеринбург), они нам сделали аванпроект, сейчас дорабатывают, дальше мы с ними уже будем делать эскизный проект. Многие вещи мы на себя сами берем, потому что у каких-то предприятий большая загрузка по госзаказам.

— У "КосмоКурса" один инвестор?

— Да, инвестор один, и проект профинансирован. Много инвесторов — это плохо, потому что каждый будет тянуть одеяло на себя. Наш инвестор не компания, а частное лицо, бизнесмен, крупный машиностроитель, который хочет этим заниматься — это его мечта и желание заниматься космосом. Инвестора назвать не могу, поскольку он не хочет, чтобы его называли. Почему? Этого я не знаю, возможно, он просто скромный человек.

— Откуда планируется запускать "космических туристов"?

— Для приземления нам нужна пустынная местность: космический аппарат (капсула) должен будет приземляться, может как на парашюте, так и на двигателях, без приведения в заданную точку. Поэтому из соображений безопасности лесные массивы нам не подходят. Это исключает из списка возможных мест старта космодромы Восточный и Плесецк.

На Капустином Яру большая загрузка. Сейчас мы рассматриваем в качестве места старта космодром Байконур. Роскосмос нам сам предложил его, мы ездили туда, смотрели. Однако на данный момент переговорный процесс по Байконуру сошел практически на нет, потому что Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры не очень понимает, как с нами взаимодействовать.

— Какова будет цена билета?

— $250 тыс. Это полностью полет в космос, но без выхода на круговую орбиту — корабль летит до высоты 200 км и обратно. Весь полет будет длиться 14 минут, полет в невесомости — 5,5 минуты.

— Есть ли уже заявки на полеты? Много ли их?

— Порядка десяти человек обратились к нам. Однако люди пока просто заявили, что они хотят полететь, никаких вложений не было, билетов мы, конечно же, еще не продавали. В основном интересуются из Москвы и Петербурга.

— Когда будет сформирован экипаж, будут ли какие-то инструкторы?

— Перед полетом будет инструктаж. Специалисты будут наши. Как вариант, мы рассматриваем сейчас, что еще один инструктор будет как стюард на борту. Но он не будет ходить по кораблю, передвигаться в невесомости, не будет отстегиваться, а будет сидеть вместе со всеми для психологической устойчивости туристов.

— Как складываются ваши взаимоотношения с государственными компаниями космической отрасли?

— К сожалению, государственно-частного партнерства, о котором мы задумывались с самого начала, пока не существует. С госкорпорацией "Роскосмос", например, мы пока практически никак не взаимодействуем. Да, Роскосмос, как госрегулятор, курирует нас с точки зрения разработки аванпроекта. Они согласовали техническое задание. Но чтобы нам какие-то технологии передавали и мы для госкорпорации что-то делали или они для нас — этого нет. Мы работаем с несколькими авиационными и космическими компаниями, некоторые из которых входят в состав госкорпорации "Роскосмос", но это эпизодические моменты.

— Какой доход будет иметь госкорпорация "Роскосмос" от этой программы, если они будут в ней участвовать?

— На добровольных началах, конечно, они не будут участвовать в проекте. Разговор сейчас ведется о том, что мы можем заказать им проектирование и производство, и они просто получат с этого деньги. То есть сейчас их интерес — заработать.

— Какое вы видите дальнейшее развитие государственно-частного партнерства в космической отрасли в России?

Наш проект может стать примером государственно-частного партнерства

— Должны появляться частные компании, которые являются компаниями большого Роскосмоса в части производства каких-то комплектующих. Клапанов к двигателям, электросоединителей и так далее. Роскосмос — главный производитель, и он видит только частников, которые готовы помочь ему в отдельных мелких направлениях. Позиция госкорпорации понятна, но нужно ли это частникам?

Наш проект может стать примером государственно-частного партнерства, это было бы желательно, но пока такая перспектива не просматривается. Что мы могли бы предложить государству? У нас нет ничего, что нужно им. Роскосмос нас даже не рассматривает как игрока, у них свои задачи — выполнение госзаказа, сверхтяжелая ракета, исследование Солнечной системы. Когда Роскосмос начнет заказывать у частных компаний сверхлегкие спутники, легкие ракеты, тогда можно о чем-то говорить.

Беседовал Алексей Песляк