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Расчеты комплексов "Искандер" провели в Забайкалье тренировку нанесения ракетных ударов

07.03.2018 ТАСС 91 0
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ОТРК "Искандер"
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".
Источник: Дмитрий Рогулин/ТАСС

К учениям привлекли весь личный состав ракетного соединения и 50 единиц различной военной техники

ЧИТА, 6 марта. /ТАСС/. Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" в ходе учений в Забайкальском крае провели тренировку по нанесению ударов по заданным целям, сообщила во вторник пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Ракетчики были подняты по учебной тревоге и совершили марш в район выполнения учебных (электронных) пусков ракет. В рамках практической части учения военнослужащие отработали развертывание ОТРК, перегрузку ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, выполнили подготовку исходных данных для ракетной стрельбы. Затем личный состав расчетов выполнил учебные ракетные пуски по заданным целям", - говорится в сообщении.

Во время учений также были проверены навыки командиров разного уровня по управлению подразделением при выполнении учебно-боевых задач.

К учениям привлекался весь личный состав ракетного соединения, было задействовано более 50 единиц различной военной техники.
06.03.2018
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принадлежат ТАСС
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