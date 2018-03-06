УВЗ планирует в 2018 году начать постановку на производство четырех видов бронемашин



Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

Предприятие также собирается увеличить производство вагонов на 13%, до более чем 17 тыс. единиц

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) планирует в этом году начать постановку на производство и поставки в войска четырех видов боевых машин, включая модернизированный танк Т-90М "Прорыв-3". Об этом говорится в материалах к рабочей поездке президента РФ Владимира Путина в Свердловскую область, в ходе которой он в том числе посетит "Уралвагонзавод".

"В 2018 году УВЗ планирует начать постановку на производство и в войска современного модернизированного танка Т-90М "Прорыв-3", боевой машины поддержки танков БМПТ и танка Т-80БВ с улучшенными боевыми характеристиками, модернизированной боевой машины пехоты БМП-1 с 30-мм боевым модулем", - говорится в справке.

На завершающей стадии в УВЗ ведутся работы по созданию перспективного вооружения и освоению их серийного производства, отмечается в материалах. "Это три изделия "Армата" на тяжелой унифицированной боевой платформе и три изделия межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ". Серьезным направлением станет создание вооружения и техники для арктических бригад", - отмечается в справке.

Производство вагонов

УВЗ также намерен нарастить производство всех видов грузовых вагонов примерно на 13% - до более чем 17 тыс. единиц. По итогам 2017 года УВЗ было изготовлено и реализовано более 15 тыс. грузовых вагонов.

"В 2018 году корпорация планирует изготовить более 17 тыс. грузовых вагонов всех видов", - говорится в справке. Уже сейчас производственная программа УВЗ на 2018 год на 70% законтрактована, отмечается в материалах.

Также в 2018 году УВЗ ожидает увеличение выручки на 13%. "А в 2019 году предприятие должно выйти на прибыль", - говорится в материалах.

Доля продаж гражданской продукции в общем объеме производства, как ожидается, составит к 2019 году порядка 43%.

В 2017 году УВЗ сократил убытки более чем в три раза - с 4,4 млрд до 1,3 млрд рублей. Доля присутствия на рынке по итогам года составила 27%.