УВЗ планирует в 2018 году начать постановку на производство четырех видов бронемашин
|
|
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС
Предприятие также собирается увеличить производство вагонов на 13%, до более чем 17 тыс. единиц
МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) планирует в этом году начать постановку на производство и поставки в войска четырех видов боевых машин, включая модернизированный танк Т-90М "Прорыв-3". Об этом говорится в материалах к рабочей поездке президента РФ Владимира Путина в Свердловскую область, в ходе которой он в том числе посетит "Уралвагонзавод".
"В 2018 году УВЗ планирует начать постановку на производство и в войска современного модернизированного танка Т-90М "Прорыв-3", боевой машины поддержки танков БМПТ и танка Т-80БВ с улучшенными боевыми характеристиками, модернизированной боевой машины пехоты БМП-1 с 30-мм боевым модулем", - говорится в справке.
На завершающей стадии в УВЗ ведутся работы по созданию перспективного вооружения и освоению их серийного производства, отмечается в материалах. "Это три изделия "Армата" на тяжелой унифицированной боевой платформе и три изделия межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ". Серьезным направлением станет создание вооружения и техники для арктических бригад", - отмечается в справке.
Производство вагонов
УВЗ также намерен нарастить производство всех видов грузовых вагонов примерно на 13% - до более чем 17 тыс. единиц. По итогам 2017 года УВЗ было изготовлено и реализовано более 15 тыс. грузовых вагонов.
"В 2018 году корпорация планирует изготовить более 17 тыс. грузовых вагонов всех видов", - говорится в справке. Уже сейчас производственная программа УВЗ на 2018 год на 70% законтрактована, отмечается в материалах.
Также в 2018 году УВЗ ожидает увеличение выручки на 13%. "А в 2019 году предприятие должно выйти на прибыль", - говорится в материалах.
Доля продаж гражданской продукции в общем объеме производства, как ожидается, составит к 2019 году порядка 43%.
В 2017 году УВЗ сократил убытки более чем в три раза - с 4,4 млрд до 1,3 млрд рублей. Доля присутствия на рынке по итогам года составила 27%.
|
06.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.02.2018 Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
25.08.2017 Директор кластера "Вооружение" "Ростеха": "Армата" пойдет в армию с 2019 года
30.12.2015 Уралвагонзавод подтвердил свое лидерство
28.09.2015 RAE-2015 определил флагманское направление российской оборонки
23.09.2015 Больше, чем танк
26.09.2012 Вернуть пехоту под броню
31.01.2018 "Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года