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Уничтожение саудовского Abrams из ПТРК попало на видео в Йемене

07.03.2018 Российская газета 138 0
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Американский танк M1A2 "Абрамс"
Американский танк M1A2 "Абрамс".
Источник: © flickr.com, The U.S. Army

В интернете появилось очередное видео уничтожения в Йемене танка Abrams армии Саудовской Аравии из противотанкового комплекса. Ролик и дополнительную информацию опубликовал специализированный портал defence-blog.com.



В аннотации к ролику говорится, что инцидент произошел на границе Йемена и Саудовской Аравии в секторе Джизан. В ходе боя, часть которого была записана на видео, повстанцами были убиты двое саудовских солдат, уничтожены бульдозер и танк М1А2 Abrams.

На кадрах минутного видео показан танк, который с места ведет огонь прямой наводкой. Видно, как в сторону Abrams летит управляемая противотанковая ракета. Затем следует взрыв, и бронемашина скрывается в клубах пыли и дыма. Впрочем, интернет-пользователи сомневаются, что танк был полностью уничтожен ракетой ПТРК. В качестве основного аргумента говорится, что не показан пожар в боевой машине.

Как бы то ни было, но во время конфликта в Йемене повстанцы сожгли и подбили более десятка танков Abrams Саудовской Аравии. Большие потери бронетехники американского производства также были зафиксированы в Ираке. В результате чего иракское правительство приняло решение о закупке большой партии танков Т-90 российского производства, что свидетельствует о большой надежности и эффективности машины.

Даже аналитики США после боев на Ближнем Востоке изменили свой взгляд на применение танков. Американский эксперт Крис Эрнандес, участник боевых действий в Афганистане и Ираке, считает, что в будущем театром военных действий станут не просторы пустыни, а урбанистические развалины вроде Мосула и Ракки. В результате пехотинцы могут среди руин подобраться на расстояние кинжального огня, что нивелирует электронные средства защиты танков и делает их легкой добычей гранатометчиков. Поэтому танкам необходимо пехотное прикрытие.


Николай Грищенко
05.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
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Страны
Афганистан
Ирак
Йемен
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
M1 Abrams
Т-90 "Владимир"
Проекты
ИТ

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