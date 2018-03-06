США наводняют своими советниками ВПК Украины и усиливают помощь в военной сфере

Как пишет французский бюллетень "Intelligence online" в материале "Le Pentagone resserre ses liens avec la defense ukranienne", хотя Белый дом в Вашингтоне "уперся рогом" в украинском досье, американские государственные структуры в области безопасности и военных вопросов, подталкиваемые Конгрессом США, продолжают расставлять свои пешки в Киеве.

Бывший директор Агентства перспективных оборонных исследований (DARPA) министерства обороны США в 2001-2009 годы Энтони Тефер (Anthony Tether) в начале февраля 2018 года был назначен в наблюдательный совет украинского государственного концерна "Укроборонпром" - сердцевины украинской оборонной промышленности. Тефер с августа 2016 года являлся советником по стратегии этого концерна, и он должен запустить проект создания "украинской DARPA" - так называемого Украинского агентства оборонных исследований (также используется английская аббериатура: Government Research Development Agency (GARPA). У этой организации будет отдельное финансирование, выделяемое президентом Украины Петром Порошенко и правительством Украины, и данное агентство будет отвечать за поддержку долгосрочных НИОКР.

В цехе ГП "Харьковское государственное авиационное производственное предприятие", сентябрь 2017 года (с) diana-mihailova.livejournal.com

Новое украинское агентство вписывается в план реформирования "Укроборонпрома", инициированного его главой [уже бывшим] Романом Романовым, который открыл компанию американским советникам по стратегии, среди которых президент американской компании Aeroscraft Игорь Пастернак (Igor Pasternak). Это производитель аэростатов наблюдения известен своими прототипами дирижаблей Pelican и Dragon Dream, которые были реализованы DARPA и Пентагону. Романов рассчитывает подчинить "Укроборонпром" международному аудиту, причем его будет проводить частная компания, процедура отбора которой началась в январе. Отставка Романова, о которой было объявлено 13 февраля 2018 года после его конфликта с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, не должна поколебать стратегические цели компании, утвержденные Порошенко.

Американские корпорации одновременно усиливают свое сотрудничество с "Укроборонпромом". Так, харьковский авиастроительный завод ХГАПП в ноябре 2017 года получил инвестции в размере 150 млн долл. со стороны американского инвестиционного фонда Oriole Capitale Group. Его возглавляют два бывших сотрудника корпорации Boeing Паша Салех (Pasha Saleh) и Бредли Форман (Bradley Foreman).

Под эгидой Конгресса США хотят влить в 2018 году в украинские структуры безопасности несколько сот миллионов долларов при помощи нескольких пакетов финансовой помощи, размазанных по разных статьям (Department of Defense Appropriation Act 2018, Ukraine Security Assistance Initiative, State Foreign Operations and related programs, и National Defense Authorization Act 2018). Кроме военной техники и обучения украинских специалистов, американские ресурсы концентрируются на укреплении возможностей страны по кибербезопасности. Украина стала настоящей лабораторией в части кибервойны между Россией и странами Запада.

Несмотря на создание в начале февраля Центра по противодействию киберугрозам (Cyber Threat Response Centre), Украина вряд ли сможет компенсировать те ресурсы, которые развернула против нее Россия. Создание кибервойск в украинской армии все еще вышла из стадии проекта. В качестве подтверждения своей поддержки своего украинского союзника в январе ЦРУ официально приписало авторство вируса NotPetya российскому ГРУ. Это редкое публичное проявление своей позиции со стороны ЦРУ подчеркивает то напряжение, которое тянется между американским разведывательным сообществом и администрацией Дональда Трампа, которое до сих втянута в расследование относительно возможного тайного сговора с Россией.