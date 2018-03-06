Фюзеляжи боевых вертолетов AH-64 Apache будут изготавливаться в Индии

Как сообщила индийская группа Tata, 1 марта 2018 года в Хайдарабаде (Индия) состоялась открытие совместного предприятия Tata Boeing Aerospace Limited (TBAL). Данное совместное предприятие американской корпорации Boeing и индийской компании Tata Advanced Systems Ltd. (TASL,оборонный дивизион группы Tata) станет единственным производителем на субподрядной основе фюзеляжей боевых вертолетов семейства Boeing AH-64 Apache. Предприятие TBAL будет поставлять фюзеляжи для всех вертолетов Apache, производимых Boeing на предприятии в Сент-Луисе в США - как для американской армии, так и для иностранных заказчиков, включая Индию. На церемонии открытия предприятия присутствовала министр обороны Индии Нирмала Ситхамаран.

Производство первых фюзеляжей боевого вертолета Boeing AH-64E Apache Guardian на открывшемся совместном предприятии Tata Boeing Aerospace Limited (TBAL) американской корпорации Boeing и индийской компании Tata Advanced Systems Ltd. (TASL,оборонный дивизион индийской группы Tata). Хайдерабад (Индия), 01.03.2018 (с) министр обороны Индии

Предприятие TBAL было создано в рамках соглашения Boeing и Tata, заключенного в 2015 году. Строительство завода в Хайдерабаде было начато в 2016 году и завершено по графику. Предприятие занимает площадь в 14 тысяч кв. метров, на нем будет создано 350 квалифицированных рабочих мест. Поставка первого фюзеляжа Apache ожидается в 2018 году. Помимо фюзеляжей, на TBAL будут производиться еще ряд конструктивных элементов вертолетов Apache, включая лонжероны крыла. Рассматривается возможность также организации производства на TBAL элементов планера транспортных вертолетов Boeing CH-47F Chinook и базовых патрульных самолетов Boeing P-8 Poseidon.

Напомним, что в сентябре 2015 года министерство обороны Индии подписало с правительством США и корпорацией Boeing пакет контрактов общей стоимостью 3 млрд долл на закупку для ВВС Индии 22 боевых вертолетов AH-64E Apache Guardian и 15 транспортных вертолетов CH-47F Chinook. Первый вертолет АН-64Е должен быть поставлен Индии в 2019 году. Опционы к контрактам включают еще 11 вертолетов АН-64Е и семь CH-47F, кроме того, ведутся переговоры о возможности закупки дополнительных партий вертолетов АН-64Е для индийской армейской авиации.

По условиям контрактов Boeing обязалась 30% стоимости соглашений реинвестировать в Индии в виде оффсетов, одним из которых стало создание совместного предприятия TBAL с группой Tata. Кроме того, индийская компания Dynamatics Technologies в Бангалоре будет производить пилоны и кормовые грузовые рампы для вертолетов CH-47F Chinook, и корпорация Boeing ранее вела переговоры с еще несколькими индийскими компаниями об их участии в субподрядном производстве.

Церемония открытия с участием министра обороны Индии Нирмалы Ситхамаран совместного предприятия Tata Boeing Aerospace Limited (TBAL) американской корпорации Boeing и индийской компании Tata Advanced Systems Ltd. (TASL,оборонный дивизион индийской группы Tata). Хайдерабад (Индия), 01.03.2018 (с) министр обороны Индии

Производство первых фюзеляжей боевого вертолета Boeing AH-64E Apache Guardian на открывшемся совместном предприятии Tata Boeing Aerospace Limited (TBAL) американской корпорации Boeing и индийской компании Tata Advanced Systems Ltd. (TASL,оборонный дивизион индийской группы Tata). Хайдерабад (Индия), 01.03.2018 (с) министр обороны Индии

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