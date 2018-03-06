Приступить к мотивации



Олег Лавричев и Владимир Шаманов.

Источник: vpk-news.ru Олег Лавричев и Владимир Шаманов.Источник: vpk-news.ru

К сокращению оборонных заказов государство должно как следует подготовиться

Вопросы совершенствования законодательства в сфере государственного оборонного заказа обсуждены на выездном заседании Комитета областного Законодательного собрания по экономике и промышленности, которое провел председатель комитета Олег Лавричев.

Заседание прошло в корпоративном учебном центре Нижегородского завода 70-летия Победы. В нем приняли участие глава думского Комитета по обороне Владимир Шаманов, председатель ЗС НО Евгений Лебедев, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Максим Овчинников, а также депутаты Законодательного собрания и представители оборонных предприятий, выполняющих ГОЗ.

"Сложная международная обстановка диктует быстрое принятие решений и их реализацию, – сказал Олег Лавричев. – В этой связи требуется постоянная качественная работа по совершенствованию законодательства, в том числе в сфере ГОЗ. По мнению многих предприятий ОПК области, надо продолжить дальнейшую работу по совершенствованию федерального закона с учетом накопленного опыта его правоприменения. Так, необходимо решить вопрос об обязательном возмещении работникам ОПК затрат на проезд и наем жилья во время нахождения в командировках. Кроме того, учитывая дефицит квалифицированных кадров и необходимость привлечения молодых специалистов, требуется законодательно урегулировать возможность возмещать затраты на выплаты стимулирующего характера, направленные на дополнительную мотивацию персонала. К примеру, такие, как возмещение процентов по ипотеке, повышение квалификации. Также необходимо законодательно скорректировать систему отдельных счетов, допуская использование средств с одного госконтракта на другие, на досрочное погашение ранее привлеченных кредитов и процентов по ним, на создание страховых запасов и техническое перевооружение". (Полностью выступление Олега Лавричева на выездном заседании Законодательного собрания будет опубликовано в газете "Новатор" за 12 марта. – "ВПК".)

На заседании была затронута тема диверсификации. С утверждением новой программы вооружения на период с 2018 по 2027 год приоритет смещается в сторону производства нового высокотехнологичного оружия, в результате чего доля оборонных заказов будет постепенно снижаться.

"На данный момент доля гражданской продукции в общем объеме производства регионального оборонно-промышленного комплекса составляет около 40 процентов, однако это средний, общий по отрасли показатель, – подчеркнул Евгений Лебедев. – На многих отдельных предприятиях он значительно ниже. С целью выполнения задачи, поставленной на федеральном уровне, по диверсификации ОПК правительство региона ставит задачу перед предприятиями "оборонки" – к 2025 году увеличить выпуск гражданской продукции до 40 процентов, а к 2030-му этот показатель должен быть не менее 50 процентов.

Олег Лавричев в свою очередь отметил, что в процессе диверсификации предприятий ОПК важна поддержка государства. При разработке и освоении высокотехнологичной гражданской продукции отечественные производители должны иметь приоритет перед импортными в госзакупках аналогичных изделий для покрытия издержек освоения и обеспечения гарантий сбыта товара.

Обсуждались вопросы государственного регулирования цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ. Как пояснил замруководителя ФАС Максим Овчинников, новое положение предусматривает внедрение мотивационной модели ценообразования, при которой производителям будет выгодно снижать издержки, чтобы использовать сэкономленные средства для модернизации предприятия и совершенствования системы управления.

"Документ, основным разработчиком которого выступила ФАС России, позволяет упразднить избыточные процедуры в гособоронзаказе, синхронизирует и сопрягает друг с другом процессы прогнозирования и регистрации цен, а также унифицирует формы отчетности предприятий", – прокомментировал Овчинников.

Во второй части мероприятия представители оборонных предприятий озвучили наиболее волнующие их проблемы, затрудняющие работу по своевременному выполнению ГОЗ. Владимир Шаманов заметил, что проблемы нижегородских предприятий ОПК будут решаться на площадке Минобороны, в Комитете Госдумы по обороне и Военно-промышленной комиссии России.

В заключение Владимир Шаманов наградил генерального директора АО "АПЗ" Олега Лавричева, генерального директора ПАО "НМЗ" Василия Шупранова, генерального директора ООО "ПФ "ОКА" Максима Коржова и начальника отдела ОПК Минпромторга Нижегородской области Николая Старченко знаками Комитета Государственной думы по обороне "За укрепление обороноспособности России".

Владимир Шаманов, председатель Комитета Госдумы по обороне:

"Цель, которую мы ставили перед этой встречей, – узнать, с какими проблемами сталкиваются руководители предприятий ОПК. Мы получили много вопросов, адресованных непосредственно Министерству обороны, которые будем решать на площадке ведомства. Подобные вопросы мы услышали не только здесь, но и во многих других городах".

Евгений Лебедев, председатель Законодательного собрания Нижегородской области:

"Предприятия не могут оплатить командировочные. Не могут эффективно кредитоваться и получить авансы, вынуждены предоставлять дополнительные обоснования по контракту. Получается замкнутый круг – контракт исполнять надо, иначе грозит серьезная административная ответственность, а кредитоваться предприятия уже не могут, потому что требуются дополнительные обоснования. В таких условиях наши предприятия вынуждены работать. И к их чести, они еще исполняют госзаказы".

Олег Лавричев, председатель Комитета по экономике и промышленности Законодательного собрания Нижегородской области, генеральный директор АО "АПЗ":

"Я доволен этой встречей. Председатель профильного комитета Государственной думы услышал проблемы, которые существуют у хозяйствующих субъектов в связи с исполнением ГОЗ в рамках действующего закона. Здесь присутствовала Федеральная антимонопольная служба – основной контрольно-надзорный орган, который следит за соблюдением законодательства, собирает и аккумулирует эту проблематику, а затем вносит коррективы в действующие нормативы. Все наиболее болезненные проблемы озвучены, надеюсь, по ним будет продолжена работа, следствием которой станет корректировка нормативов и законов".

Артем Канашкин

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 9 (722) за 6 марта 2018 года