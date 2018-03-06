Цунами заказывали?



Демонстрация принципа действия океанской многоцелевой системы с беспилотными подводными аппаратами во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Источник: МО РФ Демонстрация принципа действия океанской многоцелевой системы с беспилотными подводными аппаратами во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.Источник: МО РФ

"Статус-6" позволит миру сохранить статус-кво

"Не нужно создавать для мира новых угроз, а нужно, наоборот, садиться за стол переговоров и вместе думать над обновленной, перспективной системой международной безопасности и устойчивого развития цивилизации", – заявил президент Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Таким образом, принятие на вооружение нового сверхсовременного оружия, аналогов которому еще нет у наших "вероятных друзей", призвано стать стимулом принуждения заокеанских ястребов к миру и поиску взаимоприемлемых решений вместо бряцания оружием.

В качестве одного из аргументов, помогающих охладить пыл апологетам "партии войны", Верховный главнокомандующий назвал "беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине (знаете, я бы сказал, на очень большой глубине) и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей. Это просто фантастика. Они обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника. Средств, которые могут им противостоять, в мире просто не существует. Беспилотные подводные аппараты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами. Это позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. В декабре 2017 года полностью завершен многолетний цикл испытаний инновационной ядерной энергоустановки для оснащения этого автономного необитаемого аппарата. Ядерная установка имеет уникально малые габариты и при этом сверхвысокую энерговооруженность. При объеме в сто раз меньше, чем у установок современных атомных подводных лодок, имеет большую мощность и в 200 раз меньшее время выхода на боевой режим, то есть на максимальную мощность".

“Стомегатонный ядерный заряд гарантирует катастрофическую разрушительную силу, а собственная атомная энергетическая установка – фантастическую скорость и длительную автономность”

На видеоролике, иллюстрировавшем сообщение президента, были продемонстрированы автономные подводные аппараты, которые стартуют с подводной лодки, а затем, маневрируя и уклоняясь, приближаются к условным целям (кораблю и наземным объектам) и поражают их. Эксперты без труда назвали проект подводного беспилотника – "Статус-6". И отметили: это оружие "конкретного временного воздействия" настолько умное, что знает, когда ему применяться. Иными словами, его можно установить в заданном районе, а сработает оно только в нужный момент.

Океанская многоцелевая система "Статус-6" (по кодификации NATO – Kanyon) уже наделала шуму в ноябре 2015 года, когда в разгар очередной антироссийской истерии в телесюжеты о встрече представителей Минобороны и оборонной промышленности России с участием Владимира Путина "случайно" попало изображение этой новейшей суперторпеды. Историки тут же вспомнили давнишнюю идею академика Сахарова – взорвать у берегов Соединенных Штатов мегатонный ядерный боеприпас. Образовавшееся вследствие взрыва цунами смело бы все на территории сотен квадратных километров окрестного побережья. Не говоря уже о радиационном заражении.

Современный комплекс высокоинтеллектуальный (может действовать самостоятельно на расстоянии в тысячах километров от носителя), дистанционно управляемый, с колоссальной автономностью и более грозный. Мощный, стомегатонный ядерный заряд гарантирует катастрофическую разрушительную силу, а собственная атомная энергетическая установка – длительную автономность и невероятные технические характеристики. "Статус-6" способен погружаться на километровую глубину, "затаиться" там на любое время, а получив сигнал, выйти на боевой курс, преодолеть сколько надо тысяч километров и выполнить задачу. Фантастическая скорость (до 185 километров в час!) позволяет суперторпеде уйти от любого преследователя и настигнуть любую цель. Причем режим движения к ней и алгоритм маневрирования умная машина выбирает самостоятельно. К тому же стелс-технологии делают подводный дрон фактически необнаруживаемым. При компактных габаритах (длина 24 – метра, диаметр – 1,6 метра) на борт подводной лодки помещается несколько беспилотников. "Официальными" носителями океанской многоцелевой системы вооружения называют атомные подводные лодки специального назначения проектов 09851 "Хабаровск", 09852 "Белгород" и 09853, которые находятся на Севмашпредприятии в различной степени готовности. Однако возможность вывести на стартовые позиции новейшие сверхскоростные высокоинтеллектуальные торпеды немыслимой силы имеются уже сейчас.

И все же "Статус-6" – средство ядерного сдерживания, призванное у кого угодно отбить желание использовать оружие массового поражения, ибо возмездие будет неминуемым.

Алексей Захарцев, корреспондент "ВПК" (Санкт-Петербург)

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 9 (722) за 6 марта 2018 года