Вначале матом, потом "Сарматом"
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Кадры из презентации ракетного комплекса «Сармат».
Источник: vpk-news.ru
Новая российская МБР делается с расчетом на то, что ее не придется использовать по назначению
"Сармат" – потомок "Воеводы", жидкотопливная межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования. Поскольку грифа секретности с изделия миасского ГРЦ им. Макеева никто не снимал, оговоримся: все приведенные данные на чем-то основаны, они могут быть близки к истинным параметрам, но использовать их для энциклопедии пока преждевременно.
Нынешнее поколение стационарных МБР Р-36М "Воевода" встало на боевое дежурство в 1988 году. Ракета разработана в днепропетровском КБ "Южное" в тесной кооперации со многими профильными предприятиями СССР. В частности, двигатель создавался на подмосковном Энергомаше. С распадом Союза руководство России дальновидно решило судьбу не искушать и заказ на следующее поколение МБР разместило уже на своей территории, в Миассе. Макеевский ракетный центр снискал себе славу созданием баллистических ракет для вооружения подводных атомоходов, но и на сухопутье успел наработать опыт. Насколько известно, "Воеводу" взяли за основу, но не более того. Результат, а именно тяжелая МБР "Сармат" РС-28, никоим образом не модернизация предшествующего изделия, а принципиально новая разработка. Поскольку о строительстве новых шахт даже самые неугомонные аналитики помалкивают, напрашивается вывод – по габаритам и прочим требованиям "Сарматы" должны соответствовать "Воеводам", ибо со временем займут их "домики". Но концептуально миасская ракета отличается от предшественницы: южмашевской разработке вменялось доставить как можно большую боевую нагрузку на максимальное расстояние, что называется, задавить вражескую ПРО массой – числом и мощностью боеголовок. Макеевцы же решали вопрос следующего порядка – боевые части пусть будут меньше числом и массой, но должны обладать куда более совершенными характеристиками, позволяющими оставить с носом не только ныне существующие противоракетные системы, но и те, что появятся в перспективе.
“"Сармат" для коммерческого использования ни в каких переделках не нуждается, заменяй боевую часть другой нагрузкой – и ключ на старт”
Собственно, нейтрализовать МБР можно несколькими способами. Самый очевидный – неожиданно жахнуть по шахте ядерной боеголовкой. Но шахты у нас рассредоточены в глубине территории, откуда и чем по ним не стреляй, а три-четыре тысячи километров одолеть придется. "Томагавку" лететь несколько часов, сколько ни запусти – сбить труда не составит. Из американских шахт ракетам тоже путь неблизкий, при этом все старты фиксируются, времени на нейтрализацию достаточно. Остаются внезапные пуски с подводных лодок, в этом случае время подлета оценивается в 20–25 минут. Конструкторы постоянно совершенствовали "Воеводу" именно в направлении сокращения времени старта и довели его с 15 минут до 30 секунд.
Противник может попытаться уничтожить ракету на этапе разгона, сразу после выхода их шахты. Разработчики учили и этот фактор – масса новой ракеты в сравнении с предшествующей снижена, разгонный участок сокращен до минимума, соответственно резко уменьшена вероятность поражения МБР противоракетой в то время, пока не прошло разделение боевых частей.
Вообще если рассматривать "Сармат" в целом, то максимум внимания придется не на сами ступени, в которых огромное количество новаций, а на полезную (для нас!) нагрузку. Во-первых, макеевцы вспомнили реализованную в СССР идею глобальной ракеты, имевшей неограниченную дальность и способную атаковать цели с орбиты. Ныне такие ракеты являются неконвенциональными, производить их нельзя. Потому идея реализована с помощью суборбитальной траектории: с одной стороны, все согласно международным договоренностям, с другой – возможен запуск ракеты по цели по любому азимуту, хоть по кратчайшему маршруту, хоть по любому обходному. А значит, ждать ее противник должен со всех румбов, прикрывая системой ПРО не только бывшие до последнего времени очевидными направления вероятных ударов, но и все остальные. Суборбитальная, а в принципе и орбитальная траектория – большой плюс для ракет, когда они отстоят свое и будут утилизироваться методом коммерческих запусков, – так, как сейчас "Воеводы", меняя имя на "Днепр", выводят на орбиту спутники. Только "Сармат" для коммерческого использования вообще ни в каких переделках не нуждается: заменяй боевую часть другой нагрузкой – и ключ на старт.
vpk-news.ru
Этап разделения боевых частей и ложных целей – это, если верить источникам, сложнейший и до деталей продуманный алгоритм. Ступень разведения, на которой находится все, что необходимо обрушить на головы противника, в течение двух минут последовательно отделяет боевые части, при этом постоянно маневрируя и выводя каждую в точку, где "голова" ориентируется на цель и начинает работать по своей программе. Одновременно запускаются и обманки – ракеты, которые на экранах радаров ПРО неотличимы от боевых частей: те же скорость, траектория, облако плазмы. Не будет преувеличением сказать, что разработка ложных боеголовок – дело едва ли не более сложное, нежели настоящих.
И самое изящное в проекте – гиперзвуковая маневрирующая БЧ, известная как 4202 или Ю-71,идущая к цели со скоростью пять – семь километров в секунду. Чем ее можно сбить, пока не придумано, все существующие системы ПРО против нее бессильны. Ей в принципе и заряд не нужен – если будет выдержана проектная точность попадания, равная примерно десяти метрам, для разрушения завода, командного пункта или АЭС достаточно просто кинетического удара. Метеорит весом под тонну.
Но главная хитрость наших разработчиков – подобные боеприпасы не являются исключительно предназначением "Сармата", они успешно испытывались на других носителях, ими может оснащаться ПАК ДА. А это важно. Сейчас активно муссируется возможность нанесения стратегическими средствами неядерных ударов, и использование для этого ракет шахтного базирования чревато серьезными последствиями: если противник что-то запустил из шахты, никто выяснять не будет, что там в голове у него и у выпущенной им ракеты, и ответ будет однозначно ядерный. Потому "Сармат" относится к наступательному оружию или к оружию возмездия – как кому больше нравится.
Еще в самом начале разработки, лет десять назад, наши спецслужбы сознательно допустили утечку – мол, готовим такую штуку, потому давайте не будем ссориться. Не услышали, как сказал Путин. Теперь, когда штуку приготовили и испытали все ее компоненты, слышат. Осталось, чтобы поняли.
Арсений Гришин
Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 9 (722) за 6 марта 2018 года
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06.03.2018
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