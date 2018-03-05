Перспективы развития инженерных боеприпасов



Концерн "Техмаш".

Источник: ТАСС/Бобылев Сергей Концерн "Техмаш".Источник: ТАСС/Бобылев Сергей

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех провел научно-техническую конференцию, посвященную развитию инженерных боеприпасов. Мероприятие состоялось на базе Научно-исследовательского инженерного института, специализирующегося в сфере разработок и производства инженерных мин различного назначения, систем дистанционного минирования и взрывного разминирования, противолодочных боеприпасов.

По итогам 2017 года общий объем выполненных работ НИИИ по сравнению с 2016г. увеличился на 33%.

Институт завершил 4 опытно-конструкторские работы (ОКР), еще 8 находятся на выполнении, сроки их окончания запланированы на 2018-2019 гг. Также осуществлены серийные поставки комплектов ограждения минных полей и конденсаторного взрывного прибора КВП-4/100, которые могут применяться не только в военных, но и в гуманитарных целях.

Ведется работа по разработке нового поколения инженерных мин дистанционной установки и кассетных инженерных боеприпасов, в том числе обеспечивающих создание смешанных минных полей.

«В кооперации с АО «НПО «Сплав» НИИИ завершает опытно-конструкторскую работу по созданию инженерной системы дистанционного минирования, предназначенной для установки комбинированных минных полей из противотанковых и противопехотных мин, ориентировочный срок принятия на вооружение – 2019 год»,- отметил генеральный директор АО «НПК «Техмаш» Владимир Лепин.