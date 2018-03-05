Видео: на что способны титановые пули
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Титановые пули.
Источник: rg.ru
В интернете появилось видео стрельбы титановыми пулями по различным мишеням.
Под огонь попали, например, деревянный брусок, металлические пластины и даже смартфон. Испытатели выясняли, насколько деформируются пули при столкновении с мишенью.
На практике в очередной раз подтвердилось прочность титана. Там, где свинцовая пуля была бы смята, титановая осталась практически неповрежденной, и ее можно было использовать для повторной стрельбы.
Впрочем, авторы видео признают, что если бы стрельба велась по толстой стальной пластине, то пули были бы повреждены. Вероятно, поэтому такой мишени в ролике не появилось.
Руслан Мельников
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05.03.2018
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