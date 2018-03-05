Каким орудием оснастят колесный танк на платформе "Бумеранг"



Таким мог быть российско-французский "АТОМ". Теперь будет наш, русский "Бумеранг". Таким мог быть российско-французский "АТОМ". Теперь будет наш, русский "Бумеранг".

На базе платформы "Бумеранг" планируется создать колесный танк. Об этом рассказал гендиректор российской Военно-промышленной компании Александр Красовицкий.

Можно не сомневаться, что машина получится скоростной, маневренной и достаточно грозной. В комментариях некоторых экспертов прозвучало, что в качестве орудия установят танковую 125-мм пушку. Впрочем, это не факт, вполне возможно, калибр будет значительно меньше.

На IX международной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов RUSSIA ARMS EXPO-2013, которая проходила в Нижнем Тагиле, "Уралвагонзавод" показал концепт-проект российско-французской боевой машины под звучным названием "АТОМ".

Демонстрировался прототип тяжелой колесной боевой машины пехоты. Интересно, что она задумывалась как совместная российско-французская. Французскими должны были быть корпус и двигатель. А вооружение - российское. Четырехосную машину массой около тридцати тонн должны были оснастить 57-мм пушкой АУ 220М, разработанной в Нижегородском ЦНИИ "Буревестник". Характеристики ее впечатляют. Скорострельность - 140 выстрелов в минуту, дальность стрельбы до 6 км. "АТОМ" должен был быть плавающим и перевозить восемь полностью экипированных бойцов.

По мнению специалистов, российско-французская боевая машина могла иметь хорошие экспортные перспективы. Но не сложилось. Из-за санкционной политики российско-французское военно-техническое сотрудничество, набиравшее обороты, прекратилось. Однако нет худа без добра. Сегодня очевидно, что колесная база отечественного "Бумеранга" оказалась значительно лучше той, что предлагали французы. Можно сказать, в нашем перспективном колесном танке произойдет своего рода импортозамещение.

Вообще такой колесной машины, как "Бумеранг", в войсках еще не было. Достаточно сказать, что впервые двигатель выполнен в виде моноблока, и менять его даже в условиях боя очень легко. Да и масса - 30 тонн - позволяет разместить на шасси мощное танковое орудие.

Однако 57-мм пушка АУ 220М в сравнении с чисто танковой 125-миллиметровой имеет ряд преимуществ. Она легче, значит, колесное шасси не будет перетяжелено. У нее больше запас боеприпасов, она может вести огонь очередями.

Внушительные габариты и масса позволят разместить на шасси танковое орудие

И если 57-миллиметровый снаряд вряд ли пробьет лобовую броню современных танков, то практически одновременный подрыв на танке пяти фугасных снарядов этого калибра, выпущенных очередью, сметет всю оптику и системы динамической защиты. Танк не только ослепнет и потеряет свою боеспособность, но и станет прекрасной мишенью для противотанковых управляемых реактивных снарядов и ручных гранатометов.

Немаловажно и то, что угол подъема ствола пушки АУ 220М значительно выше, чем у классической танковой. Это повышает боеспособность в городских условиях и дает возможность вести огонь по воздушным целям.

Если же конструкторы бронетранспортера "Бумеранг", переделав его в танковый вариант, выберут все-таки орудие калибром 125 мм, то оно уже есть.

На авиадесантной самоходной противотанковой пушке "Спрут-СД" как раз и установлено 125-мм орудие 2А75. Как утверждают специалисты, по своим габаритам оно вписывается в корпус "Бумеранга". А если учесть, что масса колесной машины 30 тонн, а гусеничного "Спрута" - 18, то "Бумеранг" без проблем сможет нести уже чисто танковое орудие.

Колесные танки в сравнении с гусеничными имеют более высокие динамические характеристики и дальность хода по шоссе. Они почти идеальны в качестве машин сопровождения различных конвоев, в том числе гуманитарных, вынужденных двигаться в районах повышенного террористического риска.

И то, что сейчас многие виды вооружения ставят на колесные шасси, не столько дань моде, сколько ответ на новые угрозы.

Сергей Птичкин