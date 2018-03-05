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Каким орудием оснастят колесный танк на платформе "Бумеранг"

06.03.2018 Российская газета 113 0
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Таким мог быть российско-французский "АТОМ"
Таким мог быть российско-французский "АТОМ". Теперь будет наш, русский "Бумеранг".

На базе платформы "Бумеранг" планируется создать колесный танк. Об этом рассказал гендиректор российской Военно-промышленной компании Александр Красовицкий.

Можно не сомневаться, что машина получится скоростной, маневренной и достаточно грозной. В комментариях некоторых экспертов прозвучало, что в качестве орудия установят танковую 125-мм пушку. Впрочем, это не факт, вполне возможно, калибр будет значительно меньше.

На IX международной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов RUSSIA ARMS EXPO-2013, которая проходила в Нижнем Тагиле, "Уралвагонзавод" показал концепт-проект российско-французской боевой машины под звучным названием "АТОМ".

Демонстрировался прототип тяжелой колесной боевой машины пехоты. Интересно, что она задумывалась как совместная российско-французская. Французскими должны были быть корпус и двигатель. А вооружение - российское. Четырехосную машину массой около тридцати тонн должны были оснастить 57-мм пушкой АУ 220М, разработанной в Нижегородском ЦНИИ "Буревестник". Характеристики ее впечатляют. Скорострельность - 140 выстрелов в минуту, дальность стрельбы до 6 км. "АТОМ" должен был быть плавающим и перевозить восемь полностью экипированных бойцов.

По мнению специалистов, российско-французская боевая машина могла иметь хорошие экспортные перспективы. Но не сложилось. Из-за санкционной политики российско-французское военно-техническое сотрудничество, набиравшее обороты, прекратилось. Однако нет худа без добра. Сегодня очевидно, что колесная база отечественного "Бумеранга" оказалась значительно лучше той, что предлагали французы. Можно сказать, в нашем перспективном колесном танке произойдет своего рода импортозамещение.

Вообще такой колесной машины, как "Бумеранг", в войсках еще не было. Достаточно сказать, что впервые двигатель выполнен в виде моноблока, и менять его даже в условиях боя очень легко. Да и масса - 30 тонн - позволяет разместить на шасси мощное танковое орудие.

Однако 57-мм пушка АУ 220М в сравнении с чисто танковой 125-миллиметровой имеет ряд преимуществ. Она легче, значит, колесное шасси не будет перетяжелено. У нее больше запас боеприпасов, она может вести огонь очередями.

Внушительные габариты и масса позволят разместить на шасси танковое орудие

И если 57-миллиметровый снаряд вряд ли пробьет лобовую броню современных танков, то практически одновременный подрыв на танке пяти фугасных снарядов этого калибра, выпущенных очередью, сметет всю оптику и системы динамической защиты. Танк не только ослепнет и потеряет свою боеспособность, но и станет прекрасной мишенью для противотанковых управляемых реактивных снарядов и ручных гранатометов.

Немаловажно и то, что угол подъема ствола пушки АУ 220М значительно выше, чем у классической танковой. Это повышает боеспособность в городских условиях и дает возможность вести огонь по воздушным целям.

Если же конструкторы бронетранспортера "Бумеранг", переделав его в танковый вариант, выберут все-таки орудие калибром 125 мм, то оно уже есть.

На авиадесантной самоходной противотанковой пушке "Спрут-СД" как раз и установлено 125-мм орудие 2А75. Как утверждают специалисты, по своим габаритам оно вписывается в корпус "Бумеранга". А если учесть, что масса колесной машины 30 тонн, а гусеничного "Спрута" - 18, то "Бумеранг" без проблем сможет нести уже чисто танковое орудие.

Колесные танки в сравнении с гусеничными имеют более высокие динамические характеристики и дальность хода по шоссе. Они почти идеальны в качестве машин сопровождения различных конвоев, в том числе гуманитарных, вынужденных двигаться в районах повышенного террористического риска.

И то, что сейчас многие виды вооружения ставят на колесные шасси, не столько дань моде, сколько ответ на новые угрозы.


Сергей Птичкин
05.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Продукция
2А46
2С25 Спрут-СД
Бумеранг
Компании
Буревестник
Уралвагонзавод

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