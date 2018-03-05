"Восьмёрка" возвращается



Лёгкий танк М8.

Источник: warfiles.ru Лёгкий танк М8.Источник: warfiles.ru

Корпорация BAE Systems показала своего претендента на роль лёгкого танка для американской армии. Вчера, 4 марта, портал armyrecognition.com сообщил о том, что в тендере Mobile Protected Firepower (MPF) вновь будет участвовать танк M8 Armored Gun System.

В 1996 году Минобороны США отказалось от разработки и закупки танка M8 Armored Gun System из-за сокращения финансирования. После этого военное ведомство ещё раз попыталось закупить для армии лёгкие танки, но в 2009 году программа Future Combat System была закрыта. Программа Mobile Gun System, в рамках которой бронетранспортёр Stryker переоборудовали в колёсный танк, также не обеспечила пехоту должной защитой, поэтому в 2016 году Минобороны США объявило о новом тендере MPF, в рамках которого планируется приобрести лёгкие танки.

Вчера корпорация BAE Systems опубликовала официальное изображение своего претендента в рамках тендера MPF. Им оказался танк, созданный на базе тридцатилетней разработки — машины M8 Armored Gun System. По словам разработчиков, их предложение "основано на зрелом дизайне и современных технологиях".

Лёгкий танк от BAE Systems. Источник: armyrecognition.com

"Наш претендент на MPF является результатом более чем тридцатилетних исследований и разработок для создания быстроразвёртываемой лёгкой боевой машины, разработанной специально для поддержки пехоты. Наше предложение объединяет самые современные технологии, основанные на разработке, тестировании и опыте, извлечённом из нашего портфеля программ боевых машин", — рассказал Джим Миллер, директор подразделения BAE Systems Combat Vehicles.

Современная версия танка M8 Armoured Gun System от BAE Systems

BAE Systems сообщает о том, что сейчас новая машина проходит внутренние испытания. Уже 2 апреля опытный образец будет передан в войска для прохождения полноценного боевого тестирования. Ранее в качестве претендента на MPF компания General Dynamics представила лёгкий танк Griffin.

По мнению представителей Минобороны США, американской армии не хватает лёгких и подвижных танков, которые могли бы сопровождать пехоту на труднопроходимой местности и в условиях городского боя, где танк M1 Abrams будет слишком неповоротлив. Военные рассчитывают уже в ближайшее время получить предложения от производителей и провести тендер, чтобы в начале 2020-х годов началось серийное производство новых лёгких танков.