"Восьмёрка" возвращается
|
|
Лёгкий танк М8.
Источник: warfiles.ru
Корпорация BAE Systems показала своего претендента на роль лёгкого танка для американской армии. Вчера, 4 марта, портал armyrecognition.com сообщил о том, что в тендере Mobile Protected Firepower (MPF) вновь будет участвовать танк M8 Armored Gun System.
В 1996 году Минобороны США отказалось от разработки и закупки танка M8 Armored Gun System из-за сокращения финансирования. После этого военное ведомство ещё раз попыталось закупить для армии лёгкие танки, но в 2009 году программа Future Combat System была закрыта. Программа Mobile Gun System, в рамках которой бронетранспортёр Stryker переоборудовали в колёсный танк, также не обеспечила пехоту должной защитой, поэтому в 2016 году Минобороны США объявило о новом тендере MPF, в рамках которого планируется приобрести лёгкие танки.
Вчера корпорация BAE Systems опубликовала официальное изображение своего претендента в рамках тендера MPF. Им оказался танк, созданный на базе тридцатилетней разработки — машины M8 Armored Gun System. По словам разработчиков, их предложение "основано на зрелом дизайне и современных технологиях".
|Лёгкий танк от BAE Systems.
|Источник: armyrecognition.com
"Наш претендент на MPF является результатом более чем тридцатилетних исследований и разработок для создания быстроразвёртываемой лёгкой боевой машины, разработанной специально для поддержки пехоты. Наше предложение объединяет самые современные технологии, основанные на разработке, тестировании и опыте, извлечённом из нашего портфеля программ боевых машин", — рассказал Джим Миллер, директор подразделения BAE Systems Combat Vehicles.
Современная версия танка M8 Armoured Gun System от BAE Systems
BAE Systems сообщает о том, что сейчас новая машина проходит внутренние испытания. Уже 2 апреля опытный образец будет передан в войска для прохождения полноценного боевого тестирования. Ранее в качестве претендента на MPF компания General Dynamics представила лёгкий танк Griffin.
По мнению представителей Минобороны США, американской армии не хватает лёгких и подвижных танков, которые могли бы сопровождать пехоту на труднопроходимой местности и в условиях городского боя, где танк M1 Abrams будет слишком неповоротлив. Военные рассчитывают уже в ближайшее время получить предложения от производителей и провести тендер, чтобы в начале 2020-х годов началось серийное производство новых лёгких танков.
|
05.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.04.2008 Легкие на подъем
14.10.2016 "Грифоном" по "Армате". Пентагону предложили танковый "гибрид"
09.03.2016 БТР Stryker: у Пентагона снесло башню
08.02.2016 Бронетанковая оборона: Россия удерживает свою позицию на мировом рынке тяжелой техники
28.01.2015 Новые цели Пентагона — часть I
25.12.2014 AMPV заменят М113 в бронетанковых бригадах армии США
16.04.2014 Пентагон предполагает, бюджет располагает
18.02.2014 Саудовская Аравия готовится к большой войне