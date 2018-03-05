Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Восьмёрка" возвращается

06.03.2018 Warspot 86 0
0
Понравилась новость?
 0
Лёгкий танк М8.
Лёгкий танк М8.
Источник: warfiles.ru

Корпорация BAE Systems показала своего претендента на роль лёгкого танка для американской армии. Вчера, 4 марта, портал armyrecognition.com сообщил о том, что в тендере Mobile Protected Firepower (MPF) вновь будет участвовать танк M8 Armored Gun System.

В 1996 году Минобороны США отказалось от разработки и закупки танка M8 Armored Gun System из-за сокращения финансирования. После этого военное ведомство ещё раз попыталось закупить для армии лёгкие танки, но в 2009 году программа Future Combat System была закрыта. Программа Mobile Gun System, в рамках которой бронетранспортёр Stryker переоборудовали в колёсный танк, также не обеспечила пехоту должной защитой, поэтому в 2016 году Минобороны США объявило о новом тендере MPF, в рамках которого планируется приобрести лёгкие танки.

Вчера корпорация BAE Systems опубликовала официальное изображение своего претендента в рамках тендера MPF. Им оказался танк, созданный на базе тридцатилетней разработки — машины M8 Armored Gun System. По словам разработчиков, их предложение "основано на зрелом дизайне и современных технологиях".


Лёгкий танк от BAE Systems.
Источник: armyrecognition.com

"Наш претендент на MPF является результатом более чем тридцатилетних исследований и разработок для создания быстроразвёртываемой лёгкой боевой машины, разработанной специально для поддержки пехоты. Наше предложение объединяет самые современные технологии, основанные на разработке, тестировании и опыте, извлечённом из нашего портфеля программ боевых машин", — рассказал Джим Миллер, директор подразделения BAE Systems Combat Vehicles.

Современная версия танка M8 Armoured Gun System от BAE Systems

BAE Systems сообщает о том, что сейчас новая машина проходит внутренние испытания. Уже 2 апреля опытный образец будет передан в войска для прохождения полноценного боевого тестирования. Ранее в качестве претендента на MPF компания General Dynamics представила лёгкий танк Griffin.

По мнению представителей Минобороны США, американской армии не хватает лёгких и подвижных танков, которые могли бы сопровождать пехоту на труднопроходимой местности и в условиях городского боя, где танк M1 Abrams будет слишком неповоротлив. Военные рассчитывают уже в ближайшее время получить предложения от производителей и провести тендер, чтобы в начале 2020-х годов началось серийное производство новых лёгких танков.
05.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M1 Abrams
M1128 MGS
Stryker
Компании
BAE Systems
General Dynamics

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.03 02:37
  • 24
Песков: компьютерная графика применялась в послании Путина из-за секретности разработок
  • 06.03 02:20
  • 1
Тихоокеанский флот охраняет аэродром на курильском острове Матуа
  • 06.03 01:28
  • 8
Легендарный МиГ-31 благодаря "Кинжалу" обретет новое качество
  • 06.03 01:13
  • 1
Танковые школы. Почему украинский "Оплот" лучше российского Т-90
  • 06.03 01:10
  • 2
Тихоокеанский флот получит носители крылатых ракет "Калибр"
  • 05.03 23:21
  • 10
Путину нужно современное оружие, а не современная Россия
  • 05.03 22:43
  • 7
Жители России придумали имя новой ракете с ядерным двигателем
  • 05.03 21:21
  • 18
"Роскосмос" обвинили во вредительстве
  • 05.03 20:37
  • 23
Почему высококвалифицированные кадры уезжают из России и как их вернуть?
  • 05.03 20:16
  • 65
Конструктор рассказал о "сложностях" с российской ЗРС С-500
  • 05.03 19:58
  • 1
Свинцовый ураган. Пять самых скорострельных пушек Василия Грязева
  • 05.03 19:05
  • 15
Источник: завершены испытания новой российской ядерной энергоустановки
  • 05.03 18:04
  • 6
ДОСААФ предложило себя в качестве площадки для подготовки наемников
  • 05.03 17:58
  • 1
Кинжальный удар "Искандера"
  • 05.03 17:34
  • 5
Российский ПТРК "Корнет" превосходит американский Javelin
другие обсуждаемые темы