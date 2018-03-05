Interceptor-UX: ракета без "последствий"



Система OVERWATCH Interceptor-UX.

Источник: armyrecognition.com Система OVERWATCH Interceptor-UX.Источник: armyrecognition.com

Канадцы предлагают ловить дроны-нарушители с помощью "безопасных" ракет. Вчера, 4 марта, портал armyrecognition.com сообщил о том, что компания AirShare презентовала системы перехвата небольших беспилотников под названием OVERWATCH Interceptor-UX.

Решение, предложенное канадцами, представляет собой небольшие ракеты с нестандартной "боевой" частью. Вместо кинетического удара, взрыва или электронных "глушилок" Interceptor-UX поражает дроны с помощью сети.

При подлёте к цели ракета выпускает сеть, в которой запутываются винты дрона. Сеть оснащается парашютом, благодаря которому беспилотник-нарушитель мягко приземляется. В компании AirShare указывают, что благодаря сети с парашютом использовать ракеты Interceptor-UX можно даже в условиях города или на многолюдных мероприятиях.

Виды установок OVERWATCH Interceptor-UX. Источник: armyrecognition.com

Система OVERWATCH Interceptor-UX может выпускаться в нескольких вариантах: пехотном, мобильном (для установки на транспорт), а также в качестве стационарной системы защиты объекта. На сегодняшний день канадцы предлагают два типа ракет Block 0A и Block 0В, рабочая дальность действия которых составляет 1,1 и 1,6 км соответственно. В дальнейшем планируется выпуск перехватчиков с дальностью до 4 км.