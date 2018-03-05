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Япония может отказаться от разработки отечественного истребителя

06.03.2018 Военное обозрение 72 0
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Прототип истребителя ATD-X
Кадр выкатки из репортажа японской телекомпании TBS о программе японского демонстратора перспективного истребителя пятого поколения ATD-X. 08.05.2014.
Источник: TBS

Минобороны Японии в настоящее время рассматривает возможность отказа от продолжения разработки собственного самолета-невидимки, который должен был заменить истребитель-бомбардировщик F-2, передает ТАСС сообщение газеты Asahi.

Речь идет о проекте под названием Advanced Technology Demonstrator X (ATD-X), разработкой которого японские инженеры занимались последние годы.

По данным газеты, японское военное командования рассматривает два варианта действий: "перейти к совместной разработке истребителя с какой-нибудь страной или же полностью отказаться от проекта и закупить дополнительные F-35A у США".

Издание напоминает, что созданием ATD-X занималась компания Mitsubishi Heavy Industries. "На этот проект возлагались огромные надежды – японское оборонное ведомство настаивало на сохранении и развитии национальных технологий авиационного строения", – говорится в публикации.

Однако отечественная разработка оказалась чересчур дорогой. Это обстоятельство и вынуждает военных искать другие варианты.
05.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
ATD-X
F-35A
Компании
F-2
MHI

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