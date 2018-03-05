Япония может отказаться от разработки отечественного истребителя
|
|
Кадр выкатки из репортажа японской телекомпании TBS о программе японского демонстратора перспективного истребителя пятого поколения ATD-X. 08.05.2014.
Источник: TBS
Минобороны Японии в настоящее время рассматривает возможность отказа от продолжения разработки собственного самолета-невидимки, который должен был заменить истребитель-бомбардировщик F-2, передает ТАСС сообщение газеты Asahi.
Речь идет о проекте под названием Advanced Technology Demonstrator X (ATD-X), разработкой которого японские инженеры занимались последние годы.
По данным газеты, японское военное командования рассматривает два варианта действий: "перейти к совместной разработке истребителя с какой-нибудь страной или же полностью отказаться от проекта и закупить дополнительные F-35A у США".
Издание напоминает, что созданием ATD-X занималась компания Mitsubishi Heavy Industries. "На этот проект возлагались огромные надежды – японское оборонное ведомство настаивало на сохранении и развитии национальных технологий авиационного строения", – говорится в публикации.
Однако отечественная разработка оказалась чересчур дорогой. Это обстоятельство и вынуждает военных искать другие варианты.
|
05.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
13.12.2017 Япония завершает испытания демонстратора технологии малозаметного истребителя Х-2
23.11.2017 Видимые невидимки: самые известные самолеты-"стелс"
18.10.2016 Американцы предложили японцам вместе создать невидимку
26.04.2016 Красно-белый невидимка
26.04.2016 В Японии начались летные испытания прототипа малозаметного истребителя Х-2
11.02.2016 Х-2. Почти полностью японская разработка
08.12.2015 Япония приступит к летным испытаниям прототипа малозаметного истребителя ATD-X в начале 2016 года
07.12.2015 Япония в 2016 году проведет тестовые полеты собственного боевого самолета-невидимки