Япония может отказаться от разработки отечественного истребителя



Кадр выкатки из репортажа японской телекомпании TBS о программе японского демонстратора перспективного истребителя пятого поколения ATD-X. 08.05.2014.

Источник: TBS Кадр выкатки из репортажа японской телекомпании TBS о программе японского демонстратора перспективного истребителя пятого поколения ATD-X. 08.05.2014.Источник: TBS

Минобороны Японии в настоящее время рассматривает возможность отказа от продолжения разработки собственного самолета-невидимки, который должен был заменить истребитель-бомбардировщик F-2, передает ТАСС сообщение газеты Asahi.

Речь идет о проекте под названием Advanced Technology Demonstrator X (ATD-X), разработкой которого японские инженеры занимались последние годы.

По данным газеты, японское военное командования рассматривает два варианта действий: "перейти к совместной разработке истребителя с какой-нибудь страной или же полностью отказаться от проекта и закупить дополнительные F-35A у США".

Издание напоминает, что созданием ATD-X занималась компания Mitsubishi Heavy Industries. "На этот проект возлагались огромные надежды – японское оборонное ведомство настаивало на сохранении и развитии национальных технологий авиационного строения", – говорится в публикации.

Однако отечественная разработка оказалась чересчур дорогой. Это обстоятельство и вынуждает военных искать другие варианты.