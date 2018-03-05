Трамп и Мэй прокомментировали заявление Путина о новом оружии

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, в состоявшемся в воскресенье разговоре, назвали "безответственными" заявления президента России Владимира Путина о новом оружии, которым располагает Россия, сообщил в пресс-релизе Белый дом.

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Лидеры согласились, что недавние заявления российского президента Владимира Путина по ядерному оружию были безответственными

— говорится в заявлении Белого дома.

Позднее состоялась телефонная беседа канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Трампа, в ходе которой стороны выразили обеспокоенность заявлениями российского лидера.

Ранее Путин в послании к Федеральному Собранию представил новейшие виды российского вооружения. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.

При этом Путин подчеркнул, что Россия никому не угрожает, и у нее не было и нет планов использовать этот потенциал в наступательных, и тем более агрессивных целях. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже отметил, что Россия не собирается ни на кого нападать, и ее новое оружие не угрожает тем, кто не вынашивает цели нападения на нее.

Россия неоднократно заявила, что обеспокоена обновленной ядерной стратегией США, предусматривающей повышение роли ядерного оружия.