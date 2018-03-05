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Су-22 оснастили бомбами сирийского производства

06.03.2018 RNS 89 0
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Самолет Су-22
Самолет Су-22 сирийских ВВС.
Источник: Газета.ру

Один из ведущих экспертов по войне в Сирии Юрий Лямин рассказал "Российской газете", что истребители-бомбардировщики Су-22 ВВС Сирии наносят удары по террористам с помощью бомб сирийского производства.

По словам эксперта, после лета 2012 года противостояние с боевиками привело к истощению запасов авиационных снарядов в правительственных войсках Сирии.

Для решения этой проблемы власти развернули собственное производство авиабомб по чертежам советских боеприпасов ОФАБ-250-270.

"Были созданы их пусть грубые, но работающие копии, которые могли подвешиваться на стандартные узлы подвески советских боевых самолетов Су-22, МиГ-21, МиГ-23БН, а также вертолетов Ми-25, Ми-8, Ми-17, Ми-14 и Ка-28", - рассказал Лямин.

По его словам, такие авиабомбы удавалось выпускать даже "в относительно небольших мастерских".

Эксперт отметил, что на бомбах можно заметить следы ржавчины, так как боеприпасы, скорее всего, даже не покрывают краской для защиты от коррозии, и они "сразу идут в дело".

В твиттере Syr_Mil_Wik второго марта были опубликованы фотографии Су-22 во время атаки по террористам. На снимках запечатлены и авиабомбы.

С 1950-х годов Сирия закупала авиатехнику в основном в СССР. В состав Военно-воздушных сил Сирии сейчас входят МиГ-25, МиГ-21, Су-22, Ми-8, Ми-24 и другие истребители, бомбардировщики и вертолеты.
05.03.2018
Права на данный материал
принадлежат RNS
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МиГ-21
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