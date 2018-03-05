Путин заявил о давлении третьих стран на партнеров России в военной сфере
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Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами. 5 марта 2018.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Третьи страны оказывают "беспрецедентное и неприкрытое" давление на партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества, чтобы устранить РФ как конкурента и подорвать обороноспособность ее партнеров, заявил президент Владимир Путин.
"Не секрет, что на государства, которые хотят сотрудничать с Россией в военно-технической сфере, оказывается беспрецедентное и неприкрытое давление. Его цель - не только устранить конкурента на глобальном оружейном рынке, но и подорвать обороноспособность отдельных государств, увеличить из отставание в военной области", - заявил он на заседании Комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
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05.03.2018
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