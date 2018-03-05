Объем контрактов по военному сотрудничеству за год удвоился, сообщил Путин



Владимир Путин.

Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин.Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о двукратном росте объема подписанных контрактов по линии военно-технического сотрудничества в 2017 году - до 16 миллиардов долларов.

"География нашего сотрудничества по линии ВТС постоянно расширяется, а число партнеров уже превышает сто государств. По итогам прошлого года объем подписанных контрактов вырос почти в два раза и превысил 16 миллиардов долларов. Сейчас портфель заказов на российское вооружение и военную технику составляет более 45 миллиардов долларов", - отметил он на заседании Комиссии по военно-техническому сотрудничеству.