Россия никогда не будет ставить выгоду выше безопасности, заявил Путин
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Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами. 5 марта 2018.
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в сфере военно-технического сотрудничества РФ никогда не будет ставить коммерческую выгоду выше интересов глобальной безопасности.
"Мы никогда не ставили и не будем ставить коммерческую выгоду выше интересов глобальной безопасности", - сказал Путин на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
"На нашей стороне проверенная временем репутация честного порядочного, делового партнера, который всегда соблюдает контрактные и международно-правовые обязательства", - подчеркнул президент.
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05.03.2018
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