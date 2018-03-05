«Калашников» дал старт инвестпрограмме Ижевского механического завода
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Генеральный директор Концерна «Калашников» Алексей Криворучко, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и управляющий директор Ижевского механического завода (ИМЗ) Александр Гвоздик приняли участие в торжественной церемонии открытия нового деревообрабатывающего производства.
Источник: Пресс-служба концерна «Калашников»
Генеральный директор Концерна «Калашников» Алексей Криворучко, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и управляющий директор Ижевского механического завода (ИМЗ) Александр Гвоздик приняли участие в торжественной церемонии открытия нового деревообрабатывающего производства. Это первый реализованный проект в рамках инвестпрограммы ИМЗ. Общая сумма инвестиций превысила 1 млрд рублей.
«Мы приступили к активной фазе комплексной модернизации ИМЗ. Объем инвестпрограммы механического завода в 2018 году планируется на уровне 5 млрд рублей. Полное техническое и технологическое перевооружение мы завершим ко Дню оружейника в 2019 году», – прокомментировал Алексей Криворучко.
Глава Удмуртии Александр Бречалов детально ознакомился с новым производством и высоко оценил потенциал предприятия: «Концерн «Калашников» уже не первый год успешно занимается реализацией очень крупной инвестиционной программы, направленной на выпуск конкурентоспособной на мировом рынке продукции, на повышение производительности труда. Свидетельством продуманной, системной работы является и новое производство на механическом заводе. Уверен, у предприятия отличные перспективы развития. Его продукция всегда будет востребована».
«Открытие нового деревообрабатывающего центра позволит выпускать приклады, цевья и ложи для спортивно-стрелкового и охотничьего оружия на уровне лучших мировых производителей при существенном сокращении операционных затрат. Мы уже сейчас прогнозируем увеличение выручки от реализации базовых моделей нашего оружия за счет роста объемов продаж и освоения новой продукции. Так, в модельном ряде ИМЗ обновления дизайна и постановки на гражданское оружейное производство ожидают МР18, МР18МН, МР27, МР46, «Изюбрь», «Медведь», «Соболь», а также их исполнения и модификации», – отметил Александр Гвоздик.
В процессе подготовки проекта деревообрабатывающего производства был определен перечень оборудования, который позволит производить изделия из дерева с применением высокоточного и производительного оборудования, позволяющего существенно сократить подготовку производства при запуске новых изделий. Кроме того, было закуплено 20 единиц нового оборудования: лазерные комплексы, обрабатывающие центры с ЧПУ для деревообработки, сушильные и окрасочные камеры с online-режимом мониторинга работы. Ввод в эксплуатацию нового оборудования позволит пополнить штат предприятия высококвалифицированными специалистами.
Также на предприятии запущен проект по организации нового производственного участка для подготовки к серийному производству пистолета Лебедева (ПЛ). Подходит к завершению стадия разработки и представления пистолета к приемочным испытаниям. Планомерный запуск нового оборудования на ИМЗ позволит минимизировать влияние человеческого фактора на качество изделия.
Ижевский механический завод – одно из крупнейших в России многопрофильных предприятий, выпускающее спецтехнику, гражданское и служебное оружие, медицинскую технику и микроэлектронику, точное стальное литье и некоторые товары народного потребления. Выручка предприятия за 2017 год превысила 5,6 млрд рублей, чистая прибыль достигла 131 млн рублей.
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05.03.2018
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