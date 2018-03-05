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Индонезия закупает китайские беспилотные летательные аппараты Wing Loong I

06.03.2018 bmpd.livejournal.com 66 0
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Как сообщает журнал "Jane's Defence Weekly" в статье Ridzwan Rahma "Indonesia acquires four Wing Loong I UAVs from China" , правительство Индонезии приобрело четыре китайских разведывательно-ударных беспилотных летательных аппарата Wing Loong I большой продолжительности полета. Об этом сообщили журналу сразу несколько источников в штаб-квартире вооруженных сил Индонезии.

Китайский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат Wing Loong I (Yilong-1, Pterodactyl I) большой продолжительности полета (с) sina.com

Контракт на приобретение этих БЛА был заключен с китайской стороной в 2017 году. Аппараты Wing Loong I должны в 2018 году поступить на вооружение первой эскадрильи БЛА ВВС Индонезии - 51-й эскадрильи (Skadron Udara 51), дислоцированной в международном аэропорту Супадио близ Понтианака на Западном Калимантане. Сейчас 51-я эскадрилья оснащена БЛА тактического назначения Aerostar производства израильской компании Aeronautics Defense Systems. Использование израильских БЛА вооруженными силами мусульманской Индонезии представляет собой политически щекотливый вопрос для индонезийского правительства, и официально происхождение БЛА, используемых 51-й эскадрильей сейчас, не раскрывается.

БЛА (Wing Loong I (Yilong-1, Pterodactyl I) разработан Чэндуским авиационным проектно-исследовательским институтом (Chengdu Aircraft Design and Research Institute - CADI) и авиастроительным предприятием Chengdu Aircraft Industry Group (входящими в состав китайской государственной авиационно-промышленной корпорации AVIC) в Чэнду, и серийно производится Chengdu Aircraft Industry Group с 2009 года. Аппарат был принят на вооружение НОАК (под обозначением GJ-1 - Gongji-1), и сыскал значительный экспортный успех, будучи поставлен в целый ряд стран, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Пакистан, Египет, Нигерию, Казахстан и Узбекистан, при этом Саудовская Аравия и ОАЭ применяют данные системы в боевых действиях в Йемене.

БЛА Wing Loong I (Pterodactyl I) считается по своим характеристикам сравнимым с американским аппаратом General Atomics MQ-1 Predator. Аппарат Wing Loong I (Pterodactyl I) имеет взлетный вес до 1150 кг оснащен поршневым двигателем мощностью 100 л.с. и способен нести полезную нагрузку массой до 200 кг. Для аппарата разработаны несколько видов управляемого вооружения. Продолжительность полета до 20 часов.
05.03.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Египет
Израиль
Индонезия
Йемен
Казахстан
Китай
Нигерия
ОАЭ
Пакистан
Саудовская Аравия
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