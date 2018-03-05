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"Калашников" в ближайшее время запустит серийное производство нового пистолета Лебедева

06.03.2018 ТАСС 111 0
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Пистолет «ПЛ-14»
Прототип пистолета калибра 9х19 мм «ПЛ-14» (пистолет Лебедева).
Источник: Ростех

В настоящее время на предприятии запущен проект по организации нового производственного участка для подготовки к серийному производству ПЛ

ИЖЕВСК, 5 марта. /ТАСС/. "Ижевский механический завод" концерна "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") в ближайшее время запустит в серийное производство новый пистолет Лебедева (ПЛ). Об этом сегодня сообщил управляющий директор ИМЗ Александр Гвоздик на презентации старта инвестиционной программы предприятия.

"Серийное производство пистолета ПЛ, пистолета Лебедева, - в ближайшей перспективе", - сказал он.

По данным пресс-службы концерна, в настоящее время на предприятии запущен проект по организации нового производственного участка для подготовки к серийному производству ПЛ, подходит к завершению стадия разработки и представления пистолета к приемочным испытаниям.

Ранее в интервью ТАСС генеральный директор концерна "Калашников" Алексей Криворучко рассказал о планах предприятия завершить испытания новейшего пистолета ПЛ-14 (пистолет Лебедева) до конца 2017 года. Он подчеркнул, что пистолет может быть востребован Минобороны и другими силовыми структурами.

Впервые прототип пистолета ПЛ-14, концепция которого была разработана вместе со специалистами силовых структур и ведущими российскими спортсменами-стрелками, "Калашников" представил на международном военно-техническом форуме "Армия-2015". Новый пистолет под патрон 9х19 мм отличается малой толщиной - от 21 мм в передней части до 28 мм в районе рукоятки.

Двустороннее расположение и конфигурация органов управления позволяют использовать его и правой, и левой рукой, а характеристики оружия делают его комфортным с точки зрения отдачи, подброса после выстрела и быстрого возвращения на линию прицеливания. Предусмотренный индикатор наличия патрона в патроннике позволяет на ощупь определить, заряжено ли оружие, и позволяет в сочетании с измененной геометрией патронника стрелять патронами, у которых длина гильзы не соответствует стандарту.
05.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Ростех
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
АРМИ-20XX

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