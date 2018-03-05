МО РФ обвинило США в невыполнении положения резолюции СБ ООН о прекращении огня в Сирии
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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Источник: © EPA-EFE/SHAWN THEW
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Положения резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня в Сирии не выполняются США, а не Россией, заявили в Минобороны РФ, комментируя заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.
"Представителю Белого дома прежде, чем обвинять Россию в якобы нарушении положений резолюции Совета Безопасности ООН 2401 в Восточной Гуте, было бы полезным ознакомиться с ее содержанием. Положения этой резолюции не выполняются именно США, а не Россией", - сказали в Минобороны.
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05.03.2018
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