МО РФ обвинило США в невыполнении положения резолюции СБ ООН о прекращении огня в Сирии



Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Источник: © EPA-EFE/SHAWN THEW Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.Источник: © EPA-EFE/SHAWN THEW

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Положения резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня в Сирии не выполняются США, а не Россией, заявили в Минобороны РФ, комментируя заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"Представителю Белого дома прежде, чем обвинять Россию в якобы нарушении положений резолюции Совета Безопасности ООН 2401 в Восточной Гуте, было бы полезным ознакомиться с ее содержанием. Положения этой резолюции не выполняются именно США, а не Россией", - сказали в Минобороны.