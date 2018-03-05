Сотрудники СОБР за прошлый год освободили 31 заложника
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Бойцы СОБР. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Константин Чалабов
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сотрудники СОБР Росгвардии прошлом году освободили 31 заложника в ходе более 27 тысяч спецопераций, сообщил журналистам в понедельник первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов.
"За прошедший 2017 год специальными отрядами быстрого реагирования на территории РФ освобожден 31 заложник", - сказал Меликов, добавив, что спецопераций за год было больше 27 тысяч.
Также сотрудники СОБР за год задержали и обезвредили более 600 вооруженных преступников, задержаны более 13 тысяч подозреваемых.
Совместно с коллегами из других силовых структур отряды СОБР изъяли более 2 тысяч "стволов" и более 600 килограммов наркотиков.
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05.03.2018
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