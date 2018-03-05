Российские пограничники получат новейшие системы охраны, заявил Путин
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Российский пограничник. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Баранов
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские пограничники получат новейшие системы охраны и должны создать надежные барьеры для трансграничной преступности и террористов, заявил президент Владимир Путин на коллегии ФСБ.
"В рамках программы "Государственная граница", которая рассчитана до 2021 года, предстоит … активно работать по модернизации инфраструктуры пограничных участков, повысить уровень их обеспечения современными средствами охраны, создавать надежные барьеры на пути трансграничной, транснациональной преступности, международных террористов, контрабандистов и наркодилеров", - сказал Путин.
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05.03.2018
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