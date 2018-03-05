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Российская армия получит в 2018 году новейшую систему минирования

06.03.2018 РИА Новости 132 0
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Владимир Лепин
Владимир Лепин.
Источник: newstula.ru

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российская армия в следующем году получит новейшую инженерную систему для установки комбинированных (состоящих из противотанковых и противопехотных мин) минных полей, заявил гендиректор НПО "Сплав" (один из разработчиков системы) Владимир Лепин.

"В кооперации с НПО "Сплав" НИИИ (Научно-исследовательский инженерный институт) завершает опытно-конструкторскую работу по созданию инженерной системы дистанционного минирования, предназначенной для установки комбинированных минных полей из противотанковых и противопехотных мин. Ориентировочный срок принятия на вооружение - 2019 год",- сказал он на научной конференции в НИИИ.

По словам Лепина, в прошлом году НИИИ завершил четыре опытно-конструкторские работы по созданию мин, противолодочных боеприпасов и инженерных систем. Еще восемь ОКР будут выполнены в 2018-2019 годы.

НПО "Сплав" - ведущий в стране производитель реактивных систем залпового огня. Именно здесь были созданы знаменитая система БМ-21 "Град", а также РСЗО "Ураган" и "Смерч", РСЗО для военно-морского флота. К системам разработаны снаряды различного назначения. Продукция НПО "Сплав" поставляется как в ВС РФ, так и за рубеж.
05.03.2018
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