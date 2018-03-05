Путин призвал не допускать иностранную разведку к важной информации
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Президент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Нужно пресекать попытки иностранных разведок получить доступ к сведениям политического, экономического и оборонного характера, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин.
"Прошу пресекать попытки получить доступ зарубежных разведок к сведениям политического, экономического и оборонного характера", - сказал Путин, выступая на коллегии ФСБ.
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05.03.2018
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