Путин призвал не допускать иностранную разведку к важной информации



Президент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Нужно пресекать попытки иностранных разведок получить доступ к сведениям политического, экономического и оборонного характера, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин.

"Прошу пресекать попытки получить доступ зарубежных разведок к сведениям политического, экономического и оборонного характера", - сказал Путин, выступая на коллегии ФСБ.