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Путин: спецслужбы за год выявили почти 400 агентов зарубежных разведок

06.03.2018 РИА Новости 125 0
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Здание ФСБ. Архивное фото
Здание ФСБ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В 2017 году в России была пресечена незаконная деятельность 72 кадровых сотрудников иностранных спецслужб и почти 400 агентов, спецслужбам РФ нужно продолжать действовать эффективно, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Все последние годы, вы это хорошо знаете, фиксируется рост активности зарубежных разведок. Они весьма плотно работают по России, используют самые современные методы и агентурной, и технической разведки. Только в течение прошлого года была пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб", - сказал Путин в понедельник, выступая на коллегии ФСБ.

"Прошу и впредь действовать на этом важнейшем направлении предельно собранно и эффективно", - подчеркнул президент.
05.03.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир

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