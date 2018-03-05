Путин призвал усилить защиту информационного пространства от кибератак
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Президент РФ Владимир Путин. 2 марта 2018.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал усилить защищенность информационного пространства России от современных угроз, совершенствовать системы обнаружения и ликвидации последствий кибератак.
"Одновременно нужно усилить защищенность информационного пространства России от современных киберугроз, для этого совершенствовать государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России", - сказал Путин в понедельник на коллегии ФСБ.
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05.03.2018
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