Путин призвал использовать наступательную тактику в борьбе с терроризмом



Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018.

Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018.Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Бороться с терроризмом нужно активно, использовать наступательную тактику, заявил президент РФ Владимир Путин.

"За последние шесть лет преступлений террористической направленности в России стало меньше. Если в 2012 году их было 316, то в 2014 - 84, а в прошлом - 25", - сказал Путин на коллегии ФСБ.

По его словам, это связано с усилением превентивной работы спецслужб.

"В 2017 году было предотвращено 68 преступлений террористической направленности, в том числе 25 террористических актов", - отметил президент.

"Нужно продолжить действовать так же активно, использовать наступательную тактику и стратегию борьбы с террором, совершенствовать координирующую роль НАК", - сказал он.