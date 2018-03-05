Путин призвал использовать наступательную тактику в борьбе с терроризмом
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Бороться с терроризмом нужно активно, использовать наступательную тактику, заявил президент РФ Владимир Путин.
"За последние шесть лет преступлений террористической направленности в России стало меньше. Если в 2012 году их было 316, то в 2014 - 84, а в прошлом - 25", - сказал Путин на коллегии ФСБ.
По его словам, это связано с усилением превентивной работы спецслужб.
"В 2017 году было предотвращено 68 преступлений террористической направленности, в том числе 25 террористических актов", - отметил президент.
"Нужно продолжить действовать так же активно, использовать наступательную тактику и стратегию борьбы с террором, совершенствовать координирующую роль НАК", - сказал он.
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05.03.2018
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