Путин призвал защитить россиян от внешних и внутренних угроз
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Жизнь и безопасность россиян должны быть защищены от внешних и внутренних угроз, а Россия - от попыток помешать в решении задач стратегического развития, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
"Жизнь, права и безопасность наших граждан должны быть защищены как от внутренних, так и внешних угроз, от любых попыток помешать нам в решении задач стратегического развития", - сказал Путин.
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05.03.2018
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