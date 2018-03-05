Путин призвал защитить россиян от внешних и внутренних угроз



Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Жизнь и безопасность россиян должны быть защищены от внешних и внутренних угроз, а Россия - от попыток помешать в решении задач стратегического развития, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

"Жизнь, права и безопасность наших граждан должны быть защищены как от внутренних, так и внешних угроз, от любых попыток помешать нам в решении задач стратегического развития", - сказал Путин.