Путин рассказал, как разрабатывалось новое российское оружие
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Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Источник: © Минобороны РФ
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Разработка Россией новых видов вооружений велась много лет и шла в непростых условиях, заявил Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
"Первого марта в ходе послания речь шла о новых технологиях и системах вооружения, призванных защитить Россию, обеспечить стратегический паритет, а значит и повысить международную безопасность", - сказал Путин.
По его словам, в работе над современной техникой участвовали "тысячи людей, сотни конструкторских и научных коллективов, промышленных предприятий.
Глава государства поблагодарил ФСБ за "эффективное прикрытие" этих проектов.
"Прошу пресекать попытки получить доступ зарубежных разведок к сведениям политического, экономического и оборонного характера", - добавил он.
Новое оружие
Владимир Путин в послании к парламенту представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе "Кинжал", лазерном и гиперзвуковом оружии.
Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.
При этом президент подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, а новые разработки призваны "обеспечить безопасность страны".
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05.03.2018
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