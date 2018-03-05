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Путин рассказал, как разрабатывалось новое российское оружие

06.03.2018 РИА Новости 193 0
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Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Источник: © Минобороны РФ

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Разработка Россией новых видов вооружений велась много лет и шла в непростых условиях, заявил Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

"Первого марта в ходе послания речь шла о новых технологиях и системах вооружения, призванных защитить Россию, обеспечить стратегический паритет, а значит и повысить международную безопасность", - сказал Путин.

По его словам, в работе над современной техникой участвовали "тысячи людей, сотни конструкторских и научных коллективов, промышленных предприятий.

Глава государства поблагодарил ФСБ за "эффективное прикрытие" этих проектов.

"Прошу пресекать попытки получить доступ зарубежных разведок к сведениям политического, экономического и оборонного характера", - добавил он.

Новое оружие

Владимир Путин в послании к парламенту представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе "Кинжал", лазерном и гиперзвуковом оружии.

Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.

При этом президент подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, а новые разработки призваны "обеспечить безопасность страны".
05.03.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Кинжал ЗРК
Сармат МБР
Персоны
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