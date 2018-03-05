Большой десантный корабль "Александр Отраковский" завершил дальний поход



БДК "Александр Отраковский". Источник: nashflot.ru. БДК "Александр Отраковский". Источник: nashflot.ru.

Корабль прошел более 40 тыс. морских миль

МУРМАНСК, 5 марта. /ТАСС/. Встреча из дальнего похода экипажа большого десантного корабля "Александр Отраковский", который полгода находился в дальнем походе в Средиземном море, прошла в понедельник в Североморске, сообщает пресс-служба Северного флота.

В церемонии участвовал командующий флотом адмирал Николай Евменов. Он принял доклад командира корабля капитана 2-го ранга Евгения Алексеева об успешном выполнении поставленных задач, поздравил экипаж с прибытием.

За время похода "Александр Отраковский" прошел более 40 тыс. морских миль, выполнил десятки боевых упражнений. Отдельные периоды плавания проходили в сложных гидрометеорологических условиях. "Александра Отраковского" не раз сопровождали военные корабли стран НАТО.