Большой десантный корабль "Александр Отраковский" завершил дальний поход
|
|
БДК "Александр Отраковский". Источник: nashflot.ru.
Корабль прошел более 40 тыс. морских миль
МУРМАНСК, 5 марта. /ТАСС/. Встреча из дальнего похода экипажа большого десантного корабля "Александр Отраковский", который полгода находился в дальнем походе в Средиземном море, прошла в понедельник в Североморске, сообщает пресс-служба Северного флота.
В церемонии участвовал командующий флотом адмирал Николай Евменов. Он принял доклад командира корабля капитана 2-го ранга Евгения Алексеева об успешном выполнении поставленных задач, поздравил экипаж с прибытием.
За время похода "Александр Отраковский" прошел более 40 тыс. морских миль, выполнил десятки боевых упражнений. Отдельные периоды плавания проходили в сложных гидрометеорологических условиях. "Александра Отраковского" не раз сопровождали военные корабли стран НАТО.
|
05.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.03.2018 НАТО следит за "Александром Отраковским", который провел учения в Норвежском море
25.12.2017 Ждет ли нас новая Цусима
20.10.2017 Россия отрабатывала вторжение на Шпицберген (AldriMer.no, Норвегия)
02.08.2017 Салют Андреевскому флагу
18.01.2017 Stratfor и "Тополь-М" по-разному видят зону безопасности России
17.10.2016 Пентагон берет под колпак ядерные силы РФ
02.09.2016 Десант на пенсии
14.10.2015 Флот не посрамили