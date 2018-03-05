Турецкая компания STM модернизирует вторую НАПЛ класса "Агоста-90B" ВМС Пакистана



Неатомная подводная лодка S 139 Hamza проекта Agosta 90B ВМС Пакистана.

Источник: Dawn Неатомная подводная лодка S 139 Hamza проекта Agosta 90B ВМС Пакистана.Источник: Dawn

ЦАМТО, 5 марта. Министерство оборонной промышленности Пакистана заключило с турецкой компанией STM (Savunma Teknolojileri Muhendislik ve Ticaret) контракт на проведение модернизации второй состоящей на вооружении ВМС страны НАПЛ класса "Халид" ("Агоста-90B").

Как сообщает Jane's Defence Weekly, контракт был подписан в Пакистане генералом Аршадом Махмудом (Arshad Mahmood), представляющим Министерство обороны страны, и генеральным менеджером STM Давутом Йылмазом (Davut Yilmaz).

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2016 года Министерство оборонной промышленности Пакистана заключило с выбранной основным подрядчиком STM (Savunma Teknolojileri Muhendislik ve Ticaret A.S) базовый контракт на проведение модернизации трех НАПЛ "Халид". Он предусматривал проведение работ по модернизации в Пакистане первой подлодки и включал опцион на усовершенствование еще двух НАПЛ.

Первая модернизированная НАПЛ класса "Халид" должна быть поставлена заказчику в 2020 году, вторая – в 2021 году.

По заявлению STM, при модернизации второй подлодки будет использоваться то же оборудование, что и при работах на первой НАПЛ. Однако в ее конфигурацию будут включены и дополнительные системы.

В рамках модернизации второй подлодки STM планирует внести изменения в прочный корпус для интеграции различных систем, которые должны быть поставлены иностранными и национальными компаниями, включая турецкие Havelsan и Aselsan.

Работы по модернизации будут включать замену всех гидроакустических систем, перископа, систем боевого управления, а также конвертеров, поста управления рулем, РЛС и радиоэлектронных систем.

Помимо проектирования, инженерной поддержки и закупочной деятельности, STM обеспечит комплексную логистическую поддержку и обучение персонала ВМС Пакистана.

Работы будут проводиться на предприятиях ВМС Пакистана.

В октябре 2016 года STM заключила с Airbus DS Optronics контракт на проведение замены поискового перископа SOPELEM J95 и командирского перископа ST5 95 поисковым перископом SERO 250S и оптронной мачтой OMS 200, вместе со связанными подъемными механизмами в рамках модернизации первой подлодки класса "Халид".

В феврале 2017 года британская компания Kelvin Hughes подписала контракт на поставку доплеровской РЛС "ШарпАй" (SharpEye) I-диапазона в рамках программы модернизации головной подлодки. В ноябре того же года с компанией было подписано соглашение на поставку РЛС для второй НАПЛ. Kelvin Hughes обеспечит поставку системы "ШарпАй" для первой подлодки в 2018 году, а второй – в 2019 году.

Соглашение стоимостью 950 млн. долл. на постройку трех ДЭПЛ класса "Агоста-90В" и передачу соответствующих технологий МО Пакистана и французская компания DCNS (ныне Naval Group) подписали в 1994 году. DCNS построила головную ДЭПЛ, а KSEW – вторую и третью подлодки серии. Субмарины были поставлены ВМС Пакистана с 1999 по 2008 гг. Последняя подлодка была оснащена воздухонезависимой силовой установкой. Впоследствии аналогичную установку получили две первые субмарины.