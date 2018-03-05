Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Турецкая компания STM модернизирует вторую НАПЛ класса "Агоста-90B" ВМС Пакистана

06.03.2018 ЦАМТО 85 0
0
Понравилась новость?
 0
ПЛ S 139 Hamza
Неатомная подводная лодка S 139 Hamza проекта Agosta 90B ВМС Пакистана.
Источник: Dawn

ЦАМТО, 5 марта. Министерство оборонной промышленности Пакистана заключило с турецкой компанией STM (Savunma Teknolojileri Muhendislik ve Ticaret) контракт на проведение модернизации второй состоящей на вооружении ВМС страны НАПЛ класса "Халид" ("Агоста-90B").

Как сообщает Jane's Defence Weekly, контракт был подписан в Пакистане генералом Аршадом Махмудом (Arshad Mahmood), представляющим Министерство обороны страны, и генеральным менеджером STM Давутом Йылмазом (Davut Yilmaz).

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2016 года Министерство оборонной промышленности Пакистана заключило с выбранной основным подрядчиком STM (Savunma Teknolojileri Muhendislik ve Ticaret A.S) базовый контракт на проведение модернизации трех НАПЛ "Халид". Он предусматривал проведение работ по модернизации в Пакистане первой подлодки и включал опцион на усовершенствование еще двух НАПЛ.

Первая модернизированная НАПЛ класса "Халид" должна быть поставлена заказчику в 2020 году, вторая – в 2021 году.

По заявлению STM, при модернизации второй подлодки будет использоваться то же оборудование, что и при работах на первой НАПЛ. Однако в ее конфигурацию будут включены и дополнительные системы.

В рамках модернизации второй подлодки STM планирует внести изменения в прочный корпус для интеграции различных систем, которые должны быть поставлены иностранными и национальными компаниями, включая турецкие Havelsan и Aselsan.

Работы по модернизации будут включать замену всех гидроакустических систем, перископа, систем боевого управления, а также конвертеров, поста управления рулем, РЛС и радиоэлектронных систем.

Помимо проектирования, инженерной поддержки и закупочной деятельности, STM обеспечит комплексную логистическую поддержку и обучение персонала ВМС Пакистана.

Работы будут проводиться на предприятиях ВМС Пакистана.

В октябре 2016 года STM заключила с Airbus DS Optronics контракт на проведение замены поискового перископа SOPELEM J95 и командирского перископа ST5 95 поисковым перископом SERO 250S и оптронной мачтой OMS 200, вместе со связанными подъемными механизмами в рамках модернизации первой подлодки класса "Халид".

В феврале 2017 года британская компания Kelvin Hughes подписала контракт на поставку доплеровской РЛС "ШарпАй" (SharpEye) I-диапазона в рамках программы модернизации головной подлодки. В ноябре того же года с компанией было подписано соглашение на поставку РЛС для второй НАПЛ. Kelvin Hughes обеспечит поставку системы "ШарпАй" для первой подлодки в 2018 году, а второй – в 2019 году.

Соглашение стоимостью 950 млн. долл. на постройку трех ДЭПЛ класса "Агоста-90В" и передачу соответствующих технологий МО Пакистана и французская компания DCNS (ныне Naval Group) подписали в 1994 году. DCNS построила головную ДЭПЛ, а KSEW – вторую и третью подлодки серии. Субмарины были поставлены ВМС Пакистана с 1999 по 2008 гг. Последняя подлодка была оснащена воздухонезависимой силовой установкой. Впоследствии аналогичную установку получили две первые субмарины.
05.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Пакистан
Турция
Франция
Компании
Airbus
Aselsan
DCNS
KSEW
Проекты
2020-й год

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.03 02:37
  • 24
Песков: компьютерная графика применялась в послании Путина из-за секретности разработок
  • 06.03 02:20
  • 1
Тихоокеанский флот охраняет аэродром на курильском острове Матуа
  • 06.03 01:28
  • 8
Легендарный МиГ-31 благодаря "Кинжалу" обретет новое качество
  • 06.03 01:13
  • 1
Танковые школы. Почему украинский "Оплот" лучше российского Т-90
  • 06.03 01:10
  • 2
Тихоокеанский флот получит носители крылатых ракет "Калибр"
  • 05.03 23:21
  • 10
Путину нужно современное оружие, а не современная Россия
  • 05.03 22:43
  • 7
Жители России придумали имя новой ракете с ядерным двигателем
  • 05.03 21:21
  • 18
"Роскосмос" обвинили во вредительстве
  • 05.03 20:37
  • 23
Почему высококвалифицированные кадры уезжают из России и как их вернуть?
  • 05.03 20:16
  • 65
Конструктор рассказал о "сложностях" с российской ЗРС С-500
  • 05.03 19:58
  • 1
Свинцовый ураган. Пять самых скорострельных пушек Василия Грязева
  • 05.03 19:05
  • 15
Источник: завершены испытания новой российской ядерной энергоустановки
  • 05.03 18:04
  • 6
ДОСААФ предложило себя в качестве площадки для подготовки наемников
  • 05.03 17:58
  • 1
Кинжальный удар "Искандера"
  • 05.03 17:34
  • 5
Российский ПТРК "Корнет" превосходит американский Javelin
другие обсуждаемые темы