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Инженерные войска ЗВО в текущем году получат 24 новых буксирно-моторных катера

06.03.2018 ЦАМТО 103 0
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Буксирно-моторный катер БМК-МТ
Буксирно-моторный катер БМК-МТ пр.02630.
Источник: www.kampo.ru

ЦАМТО, 5 марта. В понтонные подразделения инженерных войск Западного военного округа в текущем году поступят на вооружение 24 новых катера БМК-МТ и БМК-МО. Новейшие катера разработаны отечественными судостроителями с учетом требований военных инженеров.

БМК-МО оснащен полностью отечественной силовой установкой с изменяемым на 360 градусов вектором тяги, позволяющим катеру с понтоном двигаться без снижения тягового усилия даже на заднем ходу, а тримаранная форма корпуса минимизирует эффект "присасывания" к илистому дну при работе на мелководье.

БМК-МТ по сравнению с предшественниками имеет улучшенные условия обитаемости, упрощенный доступ к механизмам и системам, расположенным в машинном отделении, а рулевая рубка катера увеличена в размерах и оборудована комплексом средств обеспечения климата.

Данные катера предназначены для моторизации общевойсковых и специальных понтонных парков на внутренних водных путях с возможностью выхода в прибрежные акватории. Новые буксирно-моторные катера входят в состав поступающего на вооружение инженеров понтонного парка ПП-2005М.

Понтонный парк предназначен для устройства и содержания мостовых и паромных переправ через водные преграды на путях движения войск, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
05.03.2018
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