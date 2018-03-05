Путин проведет заседание комиссии по ВТС
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет заседание комиссии по ВТС, где обсудят итоги 2017 года и перспективы на будущее, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В Кремле во второй половине дня президент проведет заседание комиссии по ВТС. Поговорят об итогах 2017 года, и основные перспективы на будущее тоже будут очертаны", - сказал Песков.
Кроме того, по его словам, у главы государства в понедельник состоятся несколько международных телефонных разговоров и ряд закрытых рабочих встреч. Далее в ближайшие два дня у президента состоятся региональные поездки, сообщил Песков.
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05.03.2018
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