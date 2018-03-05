Минобороны опубликовало видео пуска "Искандера" на учениях под Астраханью
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Ракетчики ЗВО на полигоне Капустин Яр выполнили боевой пуск ракеты ОТРК Искандер-М. 5 марта 2018.
Источник: © Фото : Минобороны России
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Минобороны показало видео боевого пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" на полигоне Капустин Яр на учениях под Астраханью.
На кадрах, опубликованных на сайте телеканала "Звезда", видна подготовка к пуску - размещение ракетного комплекса на ударной позиции, приведение ракеты в вертикальное положение, а также сам удар.
Пуск был осуществлен ракетчиками Западного военного округа (ЗВО) на дальность более 100 километров. Ракета с высокой точностью поразила цель, имитирующую командный пункт условного противника.
"Искандер-М" предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей: ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи. Дальность полета составляет до 500 километров.
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05.03.2018
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