Источник: ВЭБ может войти в капитал АО "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева"
|
|
Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени Хруничева.
Источник: www.ntv.ru
Отмечается, что вопрос состоит в том, чтобы кредиторы стали серьезными соучастниками процесса восстановления производства
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. ВЭБ может войти в капитал АО "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева". Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
"Что касается вопроса, связанного с судьбой московской площадки АО "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева", мы считаем, что действовать Роскосмос должен в тесном сотрудничестве с ВЭБом. Я не исключаю того, что ВЭБ мог войти еще и в капитал "Хруничева", а не просто расплатиться землей и разойтись", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, вопрос состоит в том, чтобы не просто расплатиться с кредиторами, а в том, чтобы эти кредиторы стали серьезными соучастниками процесса восстановления производства. Тем не менее, источник подчеркнул, что такая перспектива требует дополнительной проработки и консультаций в правительстве.
В 2015 году было принято решение о финансовом оздоровлении Центра имени Хруничева, выпускающего ракеты-носители "Протон-М" и "Ангара". Сообщалось, что предприятию планируют выделить свыше 30 млрд рублей. Позднее стало известно, что инвестиции до 2025 года могут превысить 56 млрд рублей.
ВЭБ предоставил предприятию кредит в размере 37,5 млрд рублей, в рамках программы финансового оздоровления, под залог земли на территории Центра в Москве.
|
05.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
31.01.2018 Не счесть "Алмазов"
25.01.2018 "В столице будет изготовлено шесть ракет "Ангара-А5"
21.11.2017 Центр Хруничева стал акционерным обществом
26.09.2017 Конкурс на замещение должности главы Центра Хруничева могут объявить в начале 2018 года
07.09.2017 СМИ: «Роскосмос» попросит списать долги ГКНПЦ им. Хруничева
29.08.2017 Центру имени Хруничева никак не поздоровится
18.07.2017 Первый пуск ракеты с комплекса "Байтерек" планируется в 2022 году