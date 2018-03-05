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Источник: ВЭБ может войти в капитал АО "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева"

06.03.2018 ТАСС 75 0
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ГКНПЦ имени Хруничева
Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени Хруничева.
Источник: www.ntv.ru

Отмечается, что вопрос состоит в том, чтобы кредиторы стали серьезными соучастниками процесса восстановления производства

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. ВЭБ может войти в капитал АО "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева". Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

"Что касается вопроса, связанного с судьбой московской площадки АО "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева", мы считаем, что действовать Роскосмос должен в тесном сотрудничестве с ВЭБом. Я не исключаю того, что ВЭБ мог войти еще и в капитал "Хруничева", а не просто расплатиться землей и разойтись", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, вопрос состоит в том, чтобы не просто расплатиться с кредиторами, а в том, чтобы эти кредиторы стали серьезными соучастниками процесса восстановления производства. Тем не менее, источник подчеркнул, что такая перспектива требует дополнительной проработки и консультаций в правительстве.

В 2015 году было принято решение о финансовом оздоровлении Центра имени Хруничева, выпускающего ракеты-носители "Протон-М" и "Ангара". Сообщалось, что предприятию планируют выделить свыше 30 млрд рублей. Позднее стало известно, что инвестиции до 2025 года могут превысить 56 млрд рублей.

ВЭБ предоставил предприятию кредит в размере 37,5 млрд рублей, в рамках программы финансового оздоровления, под залог земли на территории Центра в Москве.
05.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос

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