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Штурмовики Су-25СМ уничтожили колонну бронетехники условного противника на Ставрополье

06.03.2018 ТАСС 69 0
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Штурмовики Су-25СМ3
Штурмовики Су-25СМ3 во время летно-специальной подготовки экипажей штурмовиков авиационного полка Южного военного округа в Приморско-Ахтарске.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Всего летчики совершили 25 вылетов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 марта. /ТАСС/. Летчики авиационного полка штурмовой авиации, дислоцированного в Ставропольском крае, отработали задачи по уничтожению колонны бронетехники условного противника. Об этом сообщил в понедельник руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"На самолетах Су-25СМ в районе полигона днем и ночью пилоты выполнили пуски неуправляемых ракет и бомбометание по мишеням, имитирующим колонну бронетехники условного противника", - сказал он, уточнив, что всего проивзели 25 вылетов.

Также штурмовики отработали перехват и воздушный бой с условным противником на высотах от 150 до 3 тыс. м.
05.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
Су-25
Компании
Минoбороны РФ

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