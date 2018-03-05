Новый арсенал России – предупреждение Западу от Путина



Запуск ракеты с крейсера "Петр Великий".

Источник: © AP Photo, /ITAR-TASS, Presidential Press Service, Alexei Panov Запуск ракеты с крейсера "Петр Великий".Источник: © AP Photo, /ITAR-TASS, Presidential Press Service, Alexei Panov

Список новых ядерных ракет президента Путина был его способом бросить вызов США. Что бы ни делали американцы, он может лучше.

Россия и США модернизируют свои ядерные арсеналы. Хотя обе страны до сих пор соблюдают договор СНВ -III о мерах по ограничению стратегических наступательных вооружений, новые технологии позволяют проводить существенные усовершенствования в этой сфере.

Едва скрывая предупреждающий тон по отношению к США, Путин похвастался новой межконтинентальной баллистической ракетой, подводным дроном с ядерным зарядом и крылатой ракетой с ядерной энергетической установкой, способной уклоняться от радиолокационных систем.

Идея о крылатой ракете с ядерной энергетической установкой спровоцировала скептические настроения среди западных экспертов. Ели это так, создание уменьшенной модели ядерного реактора, которая соразмерна крылатой ракете, было бы в самом деле прорывом.

Путин упомянул о новой "ядерной энергетической установке", которая соразмерна крылатой ракете, и заявил, что в прошлом году она успешно прошла испытания. Известно, что Россия разрабатывает гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету "Циркон", которая при помощи реактивного двигателя достигает скорости, соответствующей 5 Махам - около 4,000 миль в час, радиус полета которой более 600 миль. Любой западной системе ПВО было бы сложно отслеживать ее направление.

Недавно в Пентагоне также подтвердили информацию о существовании российского подводного беспилотного дрона. Многоцелевой подводный аппарат "Статус -6", получивший в Пентагоне кодовое наименование "Каньон", может содержать ядерную боеголовку мощностью 100 мегатонн, имеет радиус полета 6,200 миль и способен развить максимальную скорость равную 64 миль в час. Пентагон впервые обнаружил его в 2016 году, когда один из них был запущен с российской подводной лодки "Саров".

Однако, Путин говорил о новом подводном дроне, у которого еще нет названия. Появится ли в ближайшем будущем еще одна модель, которая обладает гораздо большими возможностями, или президент России просто дразнил Запад?

Последняя российская межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат", по классификации НАТО SS-X-30 Satan-2, не является новой. Впервые представленная в 2016 году, она является тяжелой ракетой, которая может содержать вплоть до 24 боеголовок, и радиус полета которой составляет 6 000 миль.

Майкл Эванс (Michael Evans)

The Times, Великобритания