Завершается ОКР по созданию парашютно-бесплатформенной системы "Бахча-У-ПДС"
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Парашютно - бесплатформенная система десантирования ПБС-950У (Бахча-У-ПДС).
Источник: http://sdelanounas.ru/
ЦАМТО, 5 марта. В настоящее время завершается ОКР по созданию парашютно-бесплатформенной системы "Бахча-У-ПДС", предназначенной для парашютного десантирования современной боевой техники ВДВ (БМД-4М, БТР-МДМ) с размещенным внутри машины экипажем из самолетов ВТА.
Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил начальник воздушно-десантной подготовки – заместитель командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенант Владимир Кочетков.
По его словам, "завершены государственные совместные испытания, в этом году средства десантирования поступят в войска".
Кроме того, как сообщил В.Кочетков, "параллельно с этим ведутся разработки грузовых парашютных систем (различной грузоподъемности), в том числе управляемой планирующей парашютной грузовой системы (ОКР "Горизонталь-4000") для десантирования грузов массой до 4 тонн в назначенный район с высокой точностью и парашютно-грузовой системы ПГС-1500 (ОКР "ТАРА") для десантирования грузов полетным весом до 1500 кг из военно-транспортных самолетов типа Ил-76".
В интервью "Красной звезде" В.Кочетков отметил, что "в связи с оснащением ВДВ новыми образцами техники на базе автомобиля КамАЗ создается унифицированная многоцелевая парашютная платформа (ОКР "Парашют"), предназначенная для парашютного десантирования ВиВТ и грузов полетной массой до 18 тонн из самолетов ВТА".
Что касается людских парашютов, то, по его словам, "в марте этого года открывается опытно-конструкторская работа "Реновация" по модернизации парашютной системы Д-10 и запасного парашюта З-5 для десантирования личного состава в боевом комплекте "Ратник".
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05.03.2018
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