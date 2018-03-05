Защиты от российского комплекса "Кинжал" нет – военно-дипломатический источник
|
|
Испытание авиационного ракетного комплекса Кинжал. Архивное фото.
Источник: © Минобороны РФ
ЦАМТО, 5 марта. От российского авиационного ракетного комплекса "Кинжал", обладающего скоростью в 10М, защиты нет, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на военно-дипломатический источник.
"От российского комплекса "Кинжал", обладающего скоростью 10М, нет защиты или противоядия", – сказал он.
Источник агентства отметил, что все позиционные районы ПРО и военно-морские группировки теперь, по словам военных – только хорошие цели. Против созданных Россией новейших систем эти американские противоракеты как рогатки против самолета.
По словам источника, вся американская пропаганда о создании для себя и своих союзников по НАТО противоракетного зонтика, на который Вашингтон тянет с натовцев колоссальные ассигнования, – просто дырка от бублика, а сама система ПРО – дырявый зонтик.
Источник "РИА Новости", сообщил, что западным партнерам РФ пора осознать новую реальность. Российские "Кинжалы" уже находятся в войсках, а гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" запущен в серийное производство.
|
05.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.03.2018 Новый арсенал России – предупреждение Западу от Путина
06.03.2018 Наращивание ядерного потенциала России направлено на поражение американской системы противоракетной обороны
05.03.2018 На Западе дали оценку и пугающее название новому оружию России
05.03.2018 Россия несколько лет назад сделала специальную утечку о разработке автономных подводных аппаратов неограниченной дальности - источник
05.03.2018 Главнокомандующий ВКС России раскрыл дальность гиперзвуковой ракеты
05.03.2018 Главком ВМФ рассказал о возможностях подводного беспилотника
02.03.2018 Путин представил новейшие виды российского вооружения
01.03.2018 Угроза или блеф: нужно ли миру бояться нового оружия России