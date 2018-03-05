

Испытание авиационного ракетного комплекса Кинжал. Архивное фото.

Источник: © Минобороны РФ Испытание авиационного ракетного комплекса Кинжал. Архивное фото.Источник: © Минобороны РФ

ЦАМТО, 5 марта. От российского авиационного ракетного комплекса "Кинжал", обладающего скоростью в 10М, защиты нет, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на военно-дипломатический источник.

"От российского комплекса "Кинжал", обладающего скоростью 10М, нет защиты или противоядия", – сказал он.

Источник агентства отметил, что все позиционные районы ПРО и военно-морские группировки теперь, по словам военных – только хорошие цели. Против созданных Россией новейших систем эти американские противоракеты как рогатки против самолета.

По словам источника, вся американская пропаганда о создании для себя и своих союзников по НАТО противоракетного зонтика, на который Вашингтон тянет с натовцев колоссальные ассигнования, – просто дырка от бублика, а сама система ПРО – дырявый зонтик.

Источник "РИА Новости", сообщил, что западным партнерам РФ пора осознать новую реальность. Российские "Кинжалы" уже находятся в войсках, а гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" запущен в серийное производство.