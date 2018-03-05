Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Севастополе отметили День морской авиации

06.03.2018 ЦАМТО 82 0
0
Понравилась новость?
 0
Многоцелевой истребитель Су-30СМ. Архивное фото
Многоцелевой истребитель Су-30СМ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

ЦАМТО, 5 марта. На Черноморском флоте 3 марта отметили День морской авиации. Торжества прошли в Севастополе. У памятника авиаторам-черноморцам состоялся митинг, в котором приняли участие военнослужащие морской авиации и ПВО ЧФ, командующие ВВС ЧФ различных периодов, ветераны авиации.

Участники митинга возложили венки и цветы к Стене Славы, на которой перечислены названия авиационных соединений, принимавших участие в Великой Отечественной войне и имена черноморских летчиков, погибших в боях.

За подвиги и героизм, проявленные в период Великой Отечественной войны и в мирное время 65 летчиков и штурманов ЧФ удостоены звания Героя Советского Союза, свыше 10 тыс. награждены орденами и медалями.

В настоящее время идет процесс обновления морской авиации Черноморского флота. Завершено формирование в составе отдельного морского штурмового авиационного полка ЧФ эскадрильи, на вооружение которой поступили и освоены пилотами новейшие многофункциональные истребители Су-30СМ и комплексы беспилотных летательных аппаратов.

В прошедшем году суммарный налет летчиков морской авиации Черноморского флота составил около 5000 часов.

В полигонах боевой подготовки летчики Черноморского флота отрабатывали нанесение ракетно-бомбовых ударов по морским и береговым целям, минные постановки, ведение воздушной разведки, десантирование, поиск подводных лодок, выполнив порядка 4000 боевых упражнений.

В Средиземном море экипажи палубных вертолетов несут боевое дежурство на борту фрегатов "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", попеременно выполняющих задачи в составе постоянного соединения ВМФ России, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
05.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-30
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1135 Буревестник
БПЛА
Военные учения
ЧФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.03 02:20
  • 1
Тихоокеанский флот охраняет аэродром на курильском острове Матуа
  • 06.03 01:28
  • 8
Легендарный МиГ-31 благодаря "Кинжалу" обретет новое качество
  • 06.03 01:13
  • 1
Танковые школы. Почему украинский "Оплот" лучше российского Т-90
  • 06.03 01:10
  • 2
Тихоокеанский флот получит носители крылатых ракет "Калибр"
  • 05.03 23:21
  • 10
Путину нужно современное оружие, а не современная Россия
  • 05.03 22:43
  • 7
Жители России придумали имя новой ракете с ядерным двигателем
  • 05.03 21:21
  • 18
"Роскосмос" обвинили во вредительстве
  • 05.03 20:44
  • 23
Песков: компьютерная графика применялась в послании Путина из-за секретности разработок
  • 05.03 20:37
  • 23
Почему высококвалифицированные кадры уезжают из России и как их вернуть?
  • 05.03 20:16
  • 65
Конструктор рассказал о "сложностях" с российской ЗРС С-500
  • 05.03 19:58
  • 1
Свинцовый ураган. Пять самых скорострельных пушек Василия Грязева
  • 05.03 19:05
  • 15
Источник: завершены испытания новой российской ядерной энергоустановки
  • 05.03 18:04
  • 6
ДОСААФ предложило себя в качестве площадки для подготовки наемников
  • 05.03 17:58
  • 1
Кинжальный удар "Искандера"
  • 05.03 17:34
  • 5
Российский ПТРК "Корнет" превосходит американский Javelin
другие обсуждаемые темы