В Севастополе отметили День морской авиации



Многоцелевой истребитель Су-30СМ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив Многоцелевой истребитель Су-30СМ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

ЦАМТО, 5 марта. На Черноморском флоте 3 марта отметили День морской авиации. Торжества прошли в Севастополе. У памятника авиаторам-черноморцам состоялся митинг, в котором приняли участие военнослужащие морской авиации и ПВО ЧФ, командующие ВВС ЧФ различных периодов, ветераны авиации.

Участники митинга возложили венки и цветы к Стене Славы, на которой перечислены названия авиационных соединений, принимавших участие в Великой Отечественной войне и имена черноморских летчиков, погибших в боях.

За подвиги и героизм, проявленные в период Великой Отечественной войны и в мирное время 65 летчиков и штурманов ЧФ удостоены звания Героя Советского Союза, свыше 10 тыс. награждены орденами и медалями.

В настоящее время идет процесс обновления морской авиации Черноморского флота. Завершено формирование в составе отдельного морского штурмового авиационного полка ЧФ эскадрильи, на вооружение которой поступили и освоены пилотами новейшие многофункциональные истребители Су-30СМ и комплексы беспилотных летательных аппаратов.

В прошедшем году суммарный налет летчиков морской авиации Черноморского флота составил около 5000 часов.

В полигонах боевой подготовки летчики Черноморского флота отрабатывали нанесение ракетно-бомбовых ударов по морским и береговым целям, минные постановки, ведение воздушной разведки, десантирование, поиск подводных лодок, выполнив порядка 4000 боевых упражнений.

В Средиземном море экипажи палубных вертолетов несут боевое дежурство на борту фрегатов "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", попеременно выполняющих задачи в составе постоянного соединения ВМФ России, сообщает пресс-служба Южного военного округа.