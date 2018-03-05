Специалисты войск РХБ защиты ЦВО в Сибири осваивают новые защитные комплекты "Нерехта"
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Противогаз масочный коробочный ПМК-4.
Источник: http://www.russianarms.ru/
ЦАМТО, 5 марта. Подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты Новосибирской общевойсковой армии Центрального военного округа осваивают новые защитные комплекты фильтрующего типа "Нерехта".
ОЗК-Ф "Нерехта" обеспечивает защиту от паров и аэрозолей отравляющих веществ, бактериологических средств, радиоактивных паров и пыли, огнесмесей и открытого пламени.
В комплект ОЗК-Ф входят: противогаз ПМК-3, оборудованный огнезащитным капюшоном, утеплитель, респиратор, защитные фильтрующие куртка с капюшоном, брюками и бельем, носки, трикотажные огнезащитные перчатки – всего более 10 элементов, которые комбинируются в зависимости от выполняемых задач. Масса комплекта не превышает 5 кг.
Военнослужащие проверяют "Нерехту" на прочность в ходе полевых занятий, выполняя в данном обмундировании задачи по контролю зараженности боевой техники, ее очистке и выполняя различные нормативы, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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05.03.2018
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