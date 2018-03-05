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СМИ: Китай к 2020 году планирует запустить основной модуль будущей космической станции

06.03.2018 ТАСС 77 0
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Ракета-носитель Чанчжэн-7
Ракета-носитель Чанчжэн-7 с грузовым космическим кораблем Тяньчжоу-1 на космодроме Вэньчан, Китай.
Источник: © AFP 2017 / Fred Dufour

В процессе создания станции будет продолжена отработка технологии выхода космонавтов в открытый космос, заявил главный конструктор китайской программы пилотируемых полетов Чжоу Цзяньпин

ШАНХАЙ, 5 марта. /ТАСС/. Китай к 2020 году планирует вывести на орбиту основной модуль своей будущей космической станции. Об этом сообщает в понедельник информационный портал "Чжунго синьвэньван" со ссылкой на главного конструктора китайской программы пилотируемых полетов Чжоу Цзяньпина. 

"Мы рассчитываем примерно к 2020 году осуществить запуск основного модуля для его тестирования", - сказал он, добавив, что работы по данному проекту вступили в решающую стадию. После вывода на орбиту основного модуля, где будет сосредоточено управление всеми системами станции, к ней будет отправлен грузовой корабль, а позже и корабль с космонавтами. К 2022 году к основному модулю должны быть присоединены две космические лаборатории весом по 20 тонн каждая. Кроме того, рассказал конструктор, планируется отправить к станции отдельный отсек с мощным телескопом высокого разрешения, который будет около двух метров в диаметре.

Общий монтаж всей конструкции должен, по его словам, завершиться примерно к 2022 году. В процессе создания станции, уточнил Чжоу Цзяньпин, будет продолжена отработка технологии выхода космонавтов в открытый космос. Для этого в настоящее время ведется разработка новой модели скафандра, поскольку в дальнейшем, когда на орбите заработает станция, задачи при выходе в открытый космос станут более сложными.

Чжоу Цзяньпин рассказал, что на станции постоянно будут находится три космонавта, но в момент смены экипажа на ней буду жить и работать шесть человек.
05.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Китай
Проекты
2020-й год

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