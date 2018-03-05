Функциональные испытания модуля InSight начинаются в США перед его отправкой на Марс



Источник: © NASA/JPL-Caltech via AP Источник: © NASA/JPL-Caltech via AP

Планируется, что аппарат произведет посадку на Марсе 26 ноября 2018 года, после чего проработает там 728 дней

ВАШИНГТОН, 5 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Функциональные испытания посадочного модуля InSight начинаются на базе ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) перед его предстоящей в текущем году отправкой на Марс.

Как сообщила пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), специалисты приступят к проведению серии этих тестов на текущей неделе. 28 февраля аппарат был доставлен на базу Ванденберг из Денвера (штат Колорадо) на борту военно-транспортного самолета С-17. Модуль доставили с предприятия изготовившей его корпорации Lockheed Martin. 30-дневное "окно" для старта с базы Ванденберг ракеты-носителя Atlas V, которой предстоит отправить модуль в примерно полугодовое путешествие к Марсу, откроется 5 мая.

По свидетельству NASA, по окончании функциональных испытаний будет обновлено программное обеспечение аппарата и начнется последняя череда тестов, в том числе после его заправки топливом. Параллельно будут проходить различные проверки научные инструменты, установленные на борту модуля. Намечается, что посадку аппарат произведет 26 ноября 2018 года, после чего проработает на Марсе 728 земных дней.

В минувшем ноябре аппарат успешно прошел ключевые испытания. Как тогда заявила корреспонденту ТАСС представитель Lockheed Martin Дэни Хауф, был завершен этап температурных испытаний модуля в вакууме. Таким образом, "команда Lockheed Martin успешно закончила фазу тестирования [аппарата] на воздействие внешних условий, сходных с эксплуатационными", отметила Хауф.

Как она пояснила, пройден этап "наиболее всеобъемлющих испытаний, которым можно подвергнуть полностью собранный космический аппарат до запуска". В ходе них были подтверждены технические характеристики модуля "в жестких условиях, схожих с открытым космосом", подчеркнула Хауф. Те испытания прошли на объекте компании Lockheed Martin в Литтлтоне (штат Колорадо). А до этого проверялось, в частности, раскрытие солнечных батарей модуля и устойчивость его аппаратуры к электромагнитному воздействию.

За счет использования научных приборов, установленных на модуле, NASA рассчитывает получить новую информацию о формировании Марса. Аппарат, к примеру, должен помочь определить размер, состав и состояние ядра планеты, проанализировать толщину коры, выяснить, какова структура мантии. Планируется, что инструменты модуля позволят осуществить бурение на глубину 5 м для получения интересующих ученых данных. Первоначально отправка аппарата на Марс должна была состояться в конце 2015 года, но ее пришлось перенести из-за обнаруженной существенной технической неполадки.