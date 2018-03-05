Зенитчики в ходе конкурса в Забайкалье уничтожили 40 самолетов "противника"



Соревнования «Ключи от неба-2017».

Источник: РИА Новости/Кирилл Каллиников Соревнования «Ключи от неба-2017».Источник: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Кроме того, расчеты зенитно-ракетных полевых комплексов "Панцирь-С" выполнили боевые стрельбы по наземным мишеням

ЧИТА, 5 марта. /ТАСС/. Второй этап конкурса по полевой выучке расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Восточного военного округа (ВВО) "Ключи от неба" завершился в Забайкальском крае.

В ходе него зенитчики уничтожили около 40 самолетов условного противника, сообщила в понедельник пресс-служба ВВО.

"При проведении практической части конкурса расчеты комплексов С-300 электронными пусками ракет успешно поразили около 20 воздушных целей, имитирующих самолеты условного противника. Расчеты комплексов С-400 также выполнили учебные (электронные) пуски ракет, условно уничтожив около 20 целей", - говорится в сообщении.

Кроме того, расчеты зенитно-ракетных полевых комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" выполнили боевые стрельбы по наземным мишеням с использованием штатного пушечного вооружения.

В ходе конкурса его участники на штатной технике выполняли задачи по обнаружению, захвату, сопровождению и условному поражению средств воздушного нападения противника. Военнослужащие выполнили и нормативы по специальной, тактической, технической, огневой, ракетно-стрелковой, физической подготовкам.

В итоге представлять ВВО на всеармейском этапе соревнований будут расчеты ЗРК С-400 и ЗРПК "Панцирь-С" из Приморского края и расчет ЗРК С-300 из Забайкальского края.

Всероссийский этап конкурса "Ключи от неба" состоится во второй половине апреля на полигоне Ашулук в Астраханской области.