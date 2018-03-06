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Тихоокеанский флот получит носители крылатых ракет "Калибр"

06.03.2018 ТАСС 131 2
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Пуск крылатых ракет "Калибр" с фрегатов "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович"
Во время пуска крылатых ракет "Калибр" с фрегатов "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович".
Источник: ТАСС/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ

Речь идет о корветах, малых ракетных кораблях и подводных лодках

ТАСС, 5 марта. Тихоокеанский флот (ТОФ) в ближайшие годы получит корветы, малые ракетные корабли и подводные лодки, оснащенные комплексами крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.

"В текущем году флот готовится принять корабль такого же проекта - "Громкий", а затем и усовершенствованного проекта - "Гремящий". В корвете "Гремящий" и в последующем корвете "Проворный" внедрены принципиально новые технологии и конструкционные решения. Кроме всего прочего, эти корабли являются первыми на ТОФ носителями комплекса крылатых ракет "Калибр", - сообщил Авакянц.

По словам главнокомандующего, флот в ближайшие годы примет на вооружение до четырех корветов с "оптимальным составом вооружения". В планах довести их количество до восьми.

Кроме того, на судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре для ТОФ построят четыре малых ракетных корабля проекта 22800, вооруженных крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс".

"Эти скоростные малоразмерные и малозаметные корабли водоизмещением порядка 800 тонн придут на смену ракетным кораблям и катерам, которые выслужили или в перспективе выслужат установленные сроки эксплуатации", сказал Авакянц, допустив постройку нескольких таких кораблей "Восточной верфью".

По словам командующего, в 2019 году ТОФ также получит первую из восьми дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, вооруженных крылатыми ракетами морского базирования "Калибр". Их строительство ведется на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. Также в планах перевооружение под "Калибр" атомных подводных крейсеров проекта 949А. Первый такой модернизированный крейсер военные могут получить уже после 2021 года, уточнил командующий.

Ракетный комплекс "Калибр" впервые был представлен в 1993 году. На его основе создали комплексы наземного, воздушного, надводного и подводного базирования. Разные виды комплекса стоят на вооружении России, Индии и КНР.
05.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
Продукция
22460 Охотник
Гремящий
П-800 Оникс
Проворный
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
20380 Корвет-1
22800 МРК
636.3
877 Палтус
949А Антей
Калибр КР
ТОФ

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Зигфрид Хофрайтер
401
№1
06.03.2018 00:48
Цитата, q
в Комсомольске-на-Амуре для ТОФ построят четыре малых ракетных корабля проекта 22800
Цитата, q
сказал Авакянц, допустив постройку нескольких таких кораблей "Восточной верфью"
Цитата, q
в 2019 году ТОФ также получит первую из восьми дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3
Цитата, q
в планах перевооружение под "Калибр" атомных подводных крейсеров проекта 949А
И из другой новости тут же:
Цитата, q
в ближайшие годы мы рассчитываем принять на вооружение до четырех корветов с оптимальным составом вооружения. Всего же в планах довести их общее количество до восьми единиц

Интересные фразы. 8 варшавянок будет на ТОФ, а не 6?
Про калибрование "антеев" еще раз прокричали, но уже после 2021г. (!!!)
Если рассчитывают на 8 корветов (6+2), то скорее всего будут новые на АСЗ. Ждем-с...
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RU
Зигфрид Хофрайтер
401
№2
06.03.2018 01:10
Цитата, q
в завершающую стадию входят работы по модернизации малого ракетного корабля проекта 1234 "Смерч"
Еще раз про "оводов" с Х-35 вбросили.
На словах по всем фронтам движение идет. Хочется уже результата...
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