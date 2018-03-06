Тихоокеанский флот получит носители крылатых ракет "Калибр"



Во время пуска крылатых ракет "Калибр" с фрегатов "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович".

Источник: ТАСС/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ Во время пуска крылатых ракет "Калибр" с фрегатов "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович".Источник: ТАСС/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ

Речь идет о корветах, малых ракетных кораблях и подводных лодках

ТАСС, 5 марта. Тихоокеанский флот (ТОФ) в ближайшие годы получит корветы, малые ракетные корабли и подводные лодки, оснащенные комплексами крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.

"В текущем году флот готовится принять корабль такого же проекта - "Громкий", а затем и усовершенствованного проекта - "Гремящий". В корвете "Гремящий" и в последующем корвете "Проворный" внедрены принципиально новые технологии и конструкционные решения. Кроме всего прочего, эти корабли являются первыми на ТОФ носителями комплекса крылатых ракет "Калибр", - сообщил Авакянц.

По словам главнокомандующего, флот в ближайшие годы примет на вооружение до четырех корветов с "оптимальным составом вооружения". В планах довести их количество до восьми.

Кроме того, на судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре для ТОФ построят четыре малых ракетных корабля проекта 22800, вооруженных крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс".

"Эти скоростные малоразмерные и малозаметные корабли водоизмещением порядка 800 тонн придут на смену ракетным кораблям и катерам, которые выслужили или в перспективе выслужат установленные сроки эксплуатации", сказал Авакянц, допустив постройку нескольких таких кораблей "Восточной верфью".

По словам командующего, в 2019 году ТОФ также получит первую из восьми дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, вооруженных крылатыми ракетами морского базирования "Калибр". Их строительство ведется на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. Также в планах перевооружение под "Калибр" атомных подводных крейсеров проекта 949А. Первый такой модернизированный крейсер военные могут получить уже после 2021 года, уточнил командующий.

Ракетный комплекс "Калибр" впервые был представлен в 1993 году. На его основе создали комплексы наземного, воздушного, надводного и подводного базирования. Разные виды комплекса стоят на вооружении России, Индии и КНР.