Тихоокеанский флот получит носители крылатых ракет "Калибр"
|
|
Во время пуска крылатых ракет "Калибр" с фрегатов "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович".
Источник: ТАСС/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ
Речь идет о корветах, малых ракетных кораблях и подводных лодках
ТАСС, 5 марта. Тихоокеанский флот (ТОФ) в ближайшие годы получит корветы, малые ракетные корабли и подводные лодки, оснащенные комплексами крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.
"В текущем году флот готовится принять корабль такого же проекта - "Громкий", а затем и усовершенствованного проекта - "Гремящий". В корвете "Гремящий" и в последующем корвете "Проворный" внедрены принципиально новые технологии и конструкционные решения. Кроме всего прочего, эти корабли являются первыми на ТОФ носителями комплекса крылатых ракет "Калибр", - сообщил Авакянц.
По словам главнокомандующего, флот в ближайшие годы примет на вооружение до четырех корветов с "оптимальным составом вооружения". В планах довести их количество до восьми.
Кроме того, на судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре для ТОФ построят четыре малых ракетных корабля проекта 22800, вооруженных крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс".
"Эти скоростные малоразмерные и малозаметные корабли водоизмещением порядка 800 тонн придут на смену ракетным кораблям и катерам, которые выслужили или в перспективе выслужат установленные сроки эксплуатации", сказал Авакянц, допустив постройку нескольких таких кораблей "Восточной верфью".
По словам командующего, в 2019 году ТОФ также получит первую из восьми дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, вооруженных крылатыми ракетами морского базирования "Калибр". Их строительство ведется на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. Также в планах перевооружение под "Калибр" атомных подводных крейсеров проекта 949А. Первый такой модернизированный крейсер военные могут получить уже после 2021 года, уточнил командующий.
Ракетный комплекс "Калибр" впервые был представлен в 1993 году. На его основе создали комплексы наземного, воздушного, надводного и подводного базирования. Разные виды комплекса стоят на вооружении России, Индии и КНР.
|
05.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
31.10.2016 Верфи России: "великокняжеские" "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
25.08.2017 Почему российский флот боеспособнее, чем кажется (The National Interest, США)
03.07.2017 "Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
22.03.2017 Верфи России: ядерные "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
01.08.2016 День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
06.03.2018 Тихоокеанский флот получит восемь корветов "Совершенный"
03.08.2017 "Чертик из табакерки": "Ясень-М" незаметно появится там, где его не ждут
02.08.2017 Салют Андреевскому флагу
|
Зигфрид Хофрайтер
401
|
№1
06.03.2018 00:48
Цитата, q
в Комсомольске-на-Амуре для ТОФ построят четыре малых ракетных корабля проекта 22800
Цитата, q
сказал Авакянц, допустив постройку нескольких таких кораблей "Восточной верфью"
Цитата, q
в 2019 году ТОФ также получит первую из восьми дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3
Цитата, q
в планах перевооружение под "Калибр" атомных подводных крейсеров проекта 949АИ из другой новости тут же:
Цитата, q
в ближайшие годы мы рассчитываем принять на вооружение до четырех корветов с оптимальным составом вооружения. Всего же в планах довести их общее количество до восьми единиц
Интересные фразы. 8 варшавянок будет на ТОФ, а не 6?
Про калибрование "антеев" еще раз прокричали, но уже после 2021г. (!!!)
Если рассчитывают на 8 корветов (6+2), то скорее всего будут новые на АСЗ. Ждем-с...
|
0Сообщить модератору